Πάτρα: Οι πολίτες γέμισαν το κέντρο για τα τελευταία ψώνια

Με σύμμαχο τις καλές καιρικές συνθήκες και παρά το κρύο γεμάτο ήταν το κέντρο της Πάτρας σήμερα από νωρίς μέχρι αργά το απόγευμα με πολλούς συμπολίτες να τρέχουν για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής,

Πολλοί ήταν αυτοί που ψώνισαν τα τελευταία δώρα που θα ανταλλάζουν στο ρεβεγιόν με την αλλαγή του χρόνο με τον πεζόδρομο της Ρηγα Φεραίου και Μαιζώνος να έχουν την τιμητική τους με τους καταναλωτες να συνδυάζουν

Φυσικά, μετά το μεσημέρι, γέμισαν και τα καταστήματα εστίασης με πολλούς να γευματίζουν και άλλους να συμμετέχουν σε γλέντια που έχουν ήδη ξεκινήσει με πολλούς να ετοιμάζονται να αποχαιρετούν με αυτόν τον τρόπο το 2025.

