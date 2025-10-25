Πάτρα: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία εκπαίδευση αστυνομικών για τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Πάτρα, εξειδικευμένη εκπαίδευση

είκοσι στελεχών υφιστάμενων Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής

Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας στα αντικείμενα της αντιμετώπισης

της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους.

Η εκπαίδευση εντάσσεται στο ερευνητικό έργο «NoHate Police: Enhancing

the Police Response to Hate through Training in Greece and Cyprus»

(NoHate Police: Ενίσχυση της Αστυνομικής Απόκρισης στο Μίσος μέσω

Εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Κύπρο), και συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος CERV «Citizens, Equality,

Rights and Values Programme (CERV)», ενώ υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις

της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας από 22 έως 24/10/2025.

Ειδικότερα την εκπαίδευση παρακολούθησαν συνολικά είκοσι στελέχη των

Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας και Αιτωλίας τα οποία με τη συμμετοχή τους

επαύξησαν την επίγνωση και την κατανόησή τους σχετικά με τα εγκλήματα

μίσους και τους τρόπους αποτελεσματικής καταπολέμησής τους ενώ σε μικρή

τελετή που πραγματοποιήθηκε κατά τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

ο Βοηθός του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας

Αστυνομικός Διευθυντής Χρήστος Τυρολόγος απένειμε τα πτυχία αποφοίτησης

στους εκπαιδευομένους αστυνομικούς.

Κατά την εκπαίδευση αναπτύχθηκαν καινοτόμες εκπαιδευτικές μέθοδοι και

εργαλεία που αποσκοπούσαν στην αποτελεσματική αναγνώριση, κατανόηση και

διερεύνηση περιστατικών ρητορικής μίσους και εγκλημάτων μίσους στους

εκπαιδευόμενους, ενώ εκπαιδευτικό προσωπικό αποτέλεσε ο Αστυνομικός

Υποδιευθυντής Σφέτσος Χαράλαμπος (PhDc Εγκληματολογίας) μέλος της ομάδας

εργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας για την ερευνητική δράση «NoHate

Police».

Οι εκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο προσωπικό της στα πλαίσια

του εν λόγω ερευνητικού ευρωπαϊκού προγράμματος θα συνεχιστούν σε Αθήνα

και Γρεβενά από εκπαιδευτές της ερευνητικής ομάδας του Σώματος που έχουν

ορισθεί να συμμετέχουν στην ερευνητική δράση «NoHate Police» ενώ

παράλληλα δημιουργείται και ψηφιακή ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-learning)

στην οποία θα δίνεται η πρόσβαση στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

το οποίο δεν θα συμμετάσχει στις δια ζώσεις εκπαιδεύσεις να εκπαιδευτεί

εξ ΄ αποστάσεως στα αντικείμενα της αντιμετώπισης της ρητορικής μίσους

και των εγκλημάτων μίσους.

