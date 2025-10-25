Πάτρα: Γυναίκες έκλεβαν ρεύμα, συνελήφθησαν, δεν είχαν ούτε ταυτότητα!

Στην Πάτρα συνελήφθησαν δύο γυναίκες για κλοπή ρεύματος. Συνελήφθησαν και σύμφωνα με το ενημερωτικό δεν είχαν βγάλει ταυτότητα.

Η σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας έχει ως εξής:

«Δύο συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας Συνελήφθησαν, χθες το

μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Α’ Αστυνομικού Τμήματος

Πατρών, δύο ημεδαπές γυναίκες, διότι διαπιστώθηκε από αρμόδιο συνεργείο

του ΔΕΔΔΗΕ ότι ρευματοδοτούσαν παράνομα τις οικίες τους, χωρίς να

καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια και επιπλέον δεν είχαν

μεριμνήσει για την έκδοση δελτίου ταυτότητας».

Αναλυτικά το υπόλοιπο Δελτίο παραβατικότητας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ανηλίκου για απόπειρα εκβίασης και

παράβαση του νόμου για τα όπλα Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης

Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σχηματίσθηκε δικογραφία για

απόπειρα εκβίασης και παράβαση του νόμου για τα όπλα σε βάρος ενός

14χρονου, ο οποίος στις 13-10-2025 σε πλατεία στην Πάτρα, ενεργώντας από

κοινού με ένα ακόμη συνεργό του, απείλησαν με σουγιά και σιδερογροθιά

έναν 15χρονο και του απαίτησαν να τους καταβάλει το χρηματικό ποσό των

-50- ευρώ για να μην του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα,

στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας

ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος κατάστημα

υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό

συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, διαταράσσοντας την κοινή

ησυχία των περίοικων.

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην

Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης

Εγκλημάτων Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι εκκρεμούσε σε βάρος της

καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με

την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης -8- ετών και χρηματική ποινή

-30.000- ευρώ για υπόθεση ναρκωτικών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Πέντε συλλήψεις για παράνομο υπαίθριο εμπόριο Συνελήφθησαν, χθες το

πρωί, στην Ανδραβίδα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος

Ανδραβίδας – Κυλλήνης πέντε άτομα, διότι πωλούσαν σε λαϊκή αγορά

ενδύματα και λοιπά ομοειδή προϊόντα στερούμενοι άδειας της αρμόδιας

Αρχής.

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στα Δουνεΐκα

Ηλείας, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό

έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν

-8,7- γραμμάρια κάνναβης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Δικαστικό

Μέγαρο Αγρινίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε

αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε κατά την είσοδό του στο Δικαστικό

Μέγαρο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο συσκευασίες που

περιείχαν -1,1- γραμμάρια κάνναβης και ένας μεταλλικός τρίφτης της

ναρκωτικής ουσίας με υπολείμματα κάνναβης.

Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αγρίνιο, από

αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Αγρινίου, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του

διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 3,5 γραμμάρια

κάνναβης.

