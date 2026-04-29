Πάτρα: Ωρα να μάθουμε για τις γωνιές ανακύκλωσης – Έρχεται μεγάλη καμπάνια από τον Δήμο

Σε πλήρη ανάπτυξη περνά το επόμενο διάστημα το σχέδιο του Δήμου Πατρέων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, με αιχμή τις «Γωνιές Ανακύκλωσης» που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κομβικά σημεία της πόλης. Η δημοτική αρχή ετοιμάζει μία εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, επιδιώκοντας να εντάξει ουσιαστικά τους δημότες στη διαδικασία της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης.

Η καμπάνια εισέρχεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης, μετά την έγκριση από τη δημοτική επιτροπή του πρακτικού δικαιολογητικών για τον σχετικό διαγωνισμό ύψους 50.313 ευρώ. Εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις ή δικαστικές εμπλοκές, το έργο αναμένεται να αναλάβει εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, η οποία διαθέτει σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων, καθώς έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με υπουργεία και δήμους, όπως το Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υποδομών, η Περιφέρεια Αττικής, οι Δήμοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης αλλά και το Μουσείο Ακρόπολης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων, όπως προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Βασικός στόχος είναι η αύξηση των ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται μέσω των ειδικών σημείων, ώστε να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων που οδηγείται σε τελική διάθεση.

Κομβικό ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος παίζει η ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Η λεγόμενη «Διαλογή στην Πηγή» –δηλαδή ο διαχωρισμός των απορριμμάτων από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις πριν αυτά καταλήξουν στον κάδο– θεωρείται διεθνώς μία από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές ανακύκλωσης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, μειώνεται η επιβάρυνση των ΧΥΤΑ, εξοικονομείται ενέργεια και ενισχύεται η ανάκτηση καθαρών υλικών προς επαναχρησιμοποίηση.

Η καμπάνια ενημέρωσης θα υλοποιηθεί σε τρία βασικά στάδια και θα έχει συνολική διάρκεια έξι μηνών. Στην πρώτη φάση προβλέπεται ο σχεδιασμός του επικοινωνιακού υλικού, με παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, δημιουργία μακετών για τον Τύπο, φυλλαδίων και διαφημιστικών μπάνερ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα και τη σαφήνεια των μηνυμάτων, ώστε να γίνουν εύκολα κατανοητά από το ευρύ κοινό.

Στη δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί η παραγωγή του υλικού, με εκτύπωση δεκάδων χιλιάδων φυλλαδίων και δημιουργία ψηφιακών εργαλείων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η ανάπτυξη ειδικής ιστοσελίδας και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (Android και iOS), μέσω των οποίων οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για τις θέσεις των γωνιών ανακύκλωσης, τα υλικά που συλλέγονται και τις βέλτιστες διαδρομές πρόσβασης.

Η τρίτη φάση αφορά την εντατική προβολή της καμπάνιας. Προβλέπεται η μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων σε τοπικά μέσα, η ανάρτηση διαφημιστικών μπάνερ σε ενημερωτικές ιστοσελίδες, καθώς και δημοσιεύσεις σε εφημερίδες. Στόχος είναι η μέγιστη δυνατή διάχυση της πληροφορίας και η κινητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις ομάδες-στόχους της καμπάνιας, που περιλαμβάνουν νοικοκυριά, επιχειρήσεις, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σχολεία και τοπικούς φορείς. Μέσω της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης, επιδιώκεται όχι μόνο η ενημέρωση, αλλά και η διαμόρφωση μίας νέας περιβαλλοντικής κουλτούρας στην πόλη.

Οπως επισημαίνουν στελέχη του Δήμου, η επιτυχία των γωνιών ανακύκλωσης δεν εξαρτάται μόνο από τις υποδομές, αλλά κυρίως από τη συμπεριφορά των πολιτών. Η νέα καμπάνια φιλοδοξεί να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, μετατρέποντας την ανακύκλωση σε καθημερινή συνήθεια για τους Πατρινούς.

