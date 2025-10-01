Πάτρα: Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή της ανακύκλωσης και ετοιμάζει καμπάνια

Μια νέα προσπάθεια για τη βελτίωση της ανακύκλωσης στην Πάτρα ξεκινά πρακτικά από αύριο ο Δήμος Πατρέων. Από σήμερα, η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους περνάει από την ιδιωτική εταιρεία που είχε την ευθύνη, στον Δήμο Πατρέων. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία Καθαριότητας, ο αριθμός των οποίων είναι ήδη μικρός για την έκταση του Δήμου, θα επιβαρυνθούν με περισσότερο έργο και με επιπλέον υποχρέωση, ενώ είναι αυτονόητο ότι θα χρειαστεί και κάποιος χρόνος προσαρμογής. Εως σήμερα, ο Δήμος είχε στην ευθύνη του την αποκομιδή των μπλε κάδων εκτός όσων βρίσκονταν εντός ορίων του παλιού Δήμου Πατρέων.

Με δεδομένη δε, τη σημερινή πανελλαδική απεργία, στην οποία συμμετέχουν και οι δήμοι, η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους μπλε, αλλά και τους πράσινους κάδους, θα ξεκινήσει ξανά αύριο το πρωί. Ο Δήμος παρακαλεί τους δημότες να μην κατεβάσουν στους κάδους απορρίμματα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, να συσκευάζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και να μην τοποθετούν απορρίμματα εκτός κάδων.

Γενικότερα, όπως περιγράφηκε και σε χθεσινή ανακοίνωση του Δήμου, δεν θα λέγαμε πως υπάρχει έκδηλη αισιοδοξία για τη μάχη με την καθαριότητα, καθώς υποστηρίζεται ότι με το υπάρχον προσωπικό δύσκολα μπορεί να βελτιωθεί αισθητά η κατάσταση. Πάντως, φέτος το καλοκαίρι ιδιαίτερα στο κέντρο της Πάτρας υπήρχαν περίοδοι που ήταν ασφυκτική η κατάσταση κυρίως στους μπλε κάδους που έμεναν για πολλές ημέρες αμάζευτοι.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στον Δήμο εγκαταλείπουν τη μάχη. Τις προηγούμενες ημέρες ξεκίνησε διαγωνισμός περίπου 50.000 ευρώ, ώστε εντός του 2026 να τρέξει μεγάλη καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών για θέματα ανακύκλωσης.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος προχωρά σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις Γωνιές Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Στόχος του έργου είναι η ενεργός συμμετοχή κατοίκων, επαγγελματιών, σχολείων και τοπικών φορέων στη διαδικασία της διαλογής στην πηγή, ώστε να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ και να αυξηθεί η αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Η επιτυχία των Γωνιών Ανακύκλωσης βασίζεται κυρίως στη σωστή ενημέρωση και στη μαζική συμμετοχή των δημοτών. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος υλοποιεί μια τριφασική καμπάνια επικοινωνίας με συνολικό προϋπολογισμό 50.313 ευρώ. Το σχέδιο προβλέπει αρχικά τον σχεδιασμό και την παραγωγή επικοινωνιακού υλικού, όπως τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, έντυπα φυλλάδια, μακέτες και μπάνερ, τα οποία θα στοχεύουν στην κατανόηση της σημασίας της ανακύκλωσης και στην εξοικείωση με τις νέες Γωνιές Ανακύκλωσης.

Στη συνέχεια, θα προχωρήσει η παραγωγή και διάθεση του υλικού: εκτύπωση 60.000 τρίπτυχων φυλλαδίων, 100.000 flyers και σειρά από μπάνερ που θα αναρτηθούν σε κομβικά σημεία της πόλης. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα και εφαρμογή για κινητά (Android και iOS), ώστε οι πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για τις θέσεις των Γωνιών Ανακύκλωσης, τα είδη απορριμμάτων που συλλέγονται, καθώς και οδηγίες για την ορθή χρήση τους. Οι πλατφόρμες αυτές θα περιλαμβάνουν και ψηφιακό περιεχόμενο, ενημερωτικά μηνύματα και δυνατότητα διασύνδεσης με κοινωνικά δίκτυα.

Το τρίτο στάδιο αφορά την προώθηση και δημοσιότητα του προγράμματος, με προβολή τηλεοπτικών σποτ σε τουλάχιστον τέσσερις τοπικούς σταθμούς και ραδιοφωνικών μηνυμάτων σε έξι ραδιοφωνικούς σταθμούς, με στόχο την ευρύτερη δυνατή απήχηση. Η καμπάνια θα ξεκινήσει πριν από την πλήρη λειτουργία των Γωνιών Ανακύκλωσης και θα συνεχιστεί εντατικά τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του συστήματος, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία που δείχνει ότι η σωστή προετοιμασία αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Με το έργο αυτό, ο Δήμος Πατρέων επενδύει σε μια νέα κουλτούρα υπεύθυνης διαχείρισης απορριμμάτων, αναδεικνύοντας τον πολίτη ως τον βασικό συντελεστή της επιτυχίας. Ωστόσο, το δεδομένο πως η Πάτρα ανακυκλώνει περίπου το 10% των απορριμμάτων της, καθιστά σαφές ότι ναι μεν υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης, αλλά η πραγματικότητα συνήθως μας προσγειώνει…

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



