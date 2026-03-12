Πάτρα: «Παραμυθομαγειρέματα» και «Θεατροταξίδια» το Σάββατο από το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗΠΕΘΕ

Δύο παιδικές δράσεις με άξονα το παραμύθι, το θέατρο και τη δημιουργική συμμετοχή διοργανώνει το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, προσφέροντας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας την ευκαιρία να ζήσουν ένα ξεχωριστό απόγευμα γεμάτο εικόνες, ιστορίες και παιχνίδι.

Η πρώτη δράση, με τίτλο «Παραμυθομαγειρέματα», θα πραγματοποιηθεί από τις 5.15 έως τις 6.30 το απόγευμα και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών. Οι μικροί συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν οι ξεναγοί της Γης για έναν επισκέπτη από τα αστέρια, ανακαλύπτοντας τις πιο όμορφες γωνιές του πλανήτη και δημιουργώντας τον δικό τους φανταστικό χάρτη, γεμάτο χρώματα και εικόνες.

Αφετηρία αυτού του ταξιδιού θα είναι το παραμύθι της Sophie Blackall «Αν ερχόσουν στη Γη», ενώ η δράση θα ξεδιπλωθεί μέσα από παιχνίδι, αλληλεπίδραση, ρυθμό, δυναμικές εικόνες, παιχνίδια ρόλων, αυτοσχεδιασμούς και δραματοποιήσεις. Οπως προαναγγέλλεται, τα παιδιά θα «παραμυθομαγειρέψουν» με σκεύη τη φαντασία, τη σκέψη και τα συναισθήματα, δίνοντας ζωή σε ένα παραμύθι με πλούσια νοήματα.

Η δεύτερη δράση της ημέρας έχει τίτλο «Θεατροταξίδια: Ιστορίες για τα παιδιά του κόσμου» και θα πραγματοποιηθεί από τις 7 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ, για παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά θα γνωρίσουν διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς μέσα από ιστορίες συνομηλίκων τους από διάφορα σημεία του κόσμου.

Η ιστορία της Λίχιας θα ταξιδέψει τους μικρούς συμμετέχοντες στην Κολομβία και συγκεκριμένα στη Μπογκοτά, όπου κάθε Κυριακή οι δρόμοι γεμίζουν με ποδήλατα. Μέσα από αυτό το θεατρικό ταξίδι, τα παιδιά θα μεταφερθούν σε άλλες εικόνες, άλλες συνήθειες και άλλες καθημερινότητες, ανακαλύπτοντας με βιωματικό τρόπο τον πλούτο διαφορετικών πολιτισμών.

Τις δύο δράσεις εμψυχώνουν η Ιωάννα Τζαμαρία και ο Νικόλας Τσίχλας, ενώ το κόστος συμμετοχής είναι 7 ευρώ για καθεμία. Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Θεατρικό Εργαστήρι στα τηλέφωνα 2614 014979 και 693 231 1567, κατά τις απογευματινές ώρες.

