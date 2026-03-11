Πάτρα: Παρεμβάσεις συντήρησης και νέες φυτεύσεις στο Πλατανόδασος του Χαράδρου ΦΩΤΟ

Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και νέων φυτεύσεων πραγματοποιήθηκαν στο Πλατανόδασος στις εκβολές του Χαράδρου από συνεργεία του Δήμος Πατρέων, με στόχο την οικολογική ανάδειξη της περιοχής και την καλύτερη υποδοχή των επισκεπτών την άνοιξη και το καλοκαίρι.

11 Μαρ. 2026 11:50
Pelop News

Σε παρεμβάσεις συντήρησης του πρασίνου, καθαρισμού και αποψίλωσης προχώρησαν εργαζόμενοι του Δήμος Πατρέων στο Πλατανόδασος, στις εκβολές του Χαράδρου, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάδειξης και ήπιας οικολογικής αναβάθμισης της περιοχής.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη βελτίωση της εικόνας του χώρου και την προετοιμασία του ώστε να υποδεχθεί επισκέπτες κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες.

Στη συνέχεια των παρεμβάσεων και με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκαν φυτεύσεις δέντρων και θάμνων που ταιριάζουν με τη φυσική χλωρίδα της περιοχής. Ανάμεσα στα είδη που επιλέχθηκαν είναι αρμυρίκια, κουτσουπιές, μυρτιές και σχίνα.

Ο εμπλουτισμός του χώρου με νέα φυτά αναμένεται να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της φετινής φυτευτικής περιόδου, με στόχο τη σταδιακή ενίσχυση του φυσικού τοπίου του Πλατανόδασους.

Παράλληλα, στο κέντρο της περιοχής τοποθετείται φυσική πέτρα από νερόμυλο, ένα στοιχείο που προσθέτει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο τοπίο και αναδεικνύει τον χαρακτήρα της περιοχής.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των παρεμβάσεων είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Τμήματος Πρασίνου του Δήμος Πατρέων, μέσω της προϊσταμένης Χριστίνας Καρούσου, του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων του Δήμου, μέσω του προϊσταμένου Κώστα Ξιούρα, του γεωπόνου John Harrison, καθώς και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστου Κορδά.

