Πατρα: Παρουσία του δημάρχου Κώστα Πελετίδη αφαιρέθηκαν οι πινακίδες που τα λογότυπα τραπεζών από σχολεία

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει:

Υλοποιώντας την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα το πρωί εργαζόμενοι του Δήμου μαζί με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, τον Αντιδήμαρχο Μιχάλη Αναστασίου, τις Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών (Α/Θμιας και Β/Θμιας) Ρένα Σκαρλάτου και Φωτεινή Συριώτη, αλλά και τον Πρόεδρο του Νοτίου Διαμερίσματος, Δημήτρη Μπούσια βρέθηκαν στο 61ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, στο οποίο πραγματοποιήθηκαν εργασίες από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», προχωρώντας στην αφαίρεση των πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί «διαφημίζοντας» τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Οι τραπεζίτες για τους οποίους η κυβέρνηση θέσπισε «δώρο» αναβαλλόμενων φόρων που άγγιξε τα 12,1 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2024 για να διασωθούν και να ευημερήσουν, είναι αυτές που παίρνουν κοψοχρονιά τα σπίτια του λαού στους πλειστηριασμούς, κερδίζοντας παράλληλα δισ. ευρώ από τους τόκους των δανείων και τις ανακεφαλαιοποίησεις. Τώρα εμφανίζονται σαν «ευεργέτες».

Διαφημίσεις στα παιδιά μας από αυτούς που βγάζουν στο σφυρί τα σπίτια των ανθρώπων του μόχθου, των ανέργων, των ΑμεΑ, δεν δεχόμαστε,ούτε τη λογική των σχολείων με χορηγούς που προωθεί η κυβέρνηση και στηρίζουν κάποιες παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Η κυβέρνηση σε κάθε ευκαιρία απεμπολεί την ευθύνη και την υποχρέωσή της για δημόσια και δωρεάν παιδεία, για σύγχρονη και ασφαλή σχολική στέγη και υποδομές, όπως κάνει στα νοσοκομεία, στα έργα υποδομών, στα αντιπλημμυρικά.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος ανέφερε:

«Σήμερα προχωρήσαμε στο ξήλωμα των πινακίδων που προβάλλουν τις τράπεζες, αυτούς δηλαδή που έχουν καθίσει στο σβέρκο μας, έχουν λιώσει την ζωή του Ελληνικού λαού και τώρα παρουσιάζονται σαν σωτήρες. Η πραγματικότητα όμως είναι μία και αφορά την κυβέρνηση και το τι πρέπει να κάνει για τα σχολικά μας συγκροτήματα που είναι γεμάτα προβλήματα. Πρέπει να δοθεί γενναία χρηματοδότηση στις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων, για να έχουμε σχολεία σύγχρονα, ασφαλή, στο ύψος των ονείρων των παιδιών μας. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει, αν σταματήσει η κυβέρνηση να… ταΐζει αυτούς που κατέχουν τον πλούτο και δώσει όσα αξίζουν σε αυτούς που δημιουργούν τον πλούτο, τον Ελληνικό λαό».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



