Πάτρα: Πασχαλινή επίσκεψη Πελετίδη στο Σκαγιοπούλειο με ευχές και συζήτηση για τα ζητήματα του Κέντρου

Το Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας επισκέφθηκαν τη Μεγάλη Τετάρτη ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και η αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πασχαλινές ευχές προς τα παιδιά και τους εργαζόμενους, αλλά και η συζήτηση για θέματα που απασχολούν τη δομή.

Πάτρα: Πασχαλινή επίσκεψη Πελετίδη στο Σκαγιοπούλειο με ευχές και συζήτηση για τα ζητήματα του Κέντρου
08 Απρ. 2026 13:36
Pelop News

Σε κλίμα γιορτινό αλλά και με ενδιαφέρον για την καθημερινότητα και τις ανάγκες της δομής, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και η αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη επισκέφθηκαν τη Μεγάλη Τετάρτη το Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας.

Κατά την επίσκεψή τους, προσέφεραν πασχαλινά γλυκά στα παιδιά που φιλοξενούνται στο Κέντρο και αντάλλαξαν μαζί τους ευχές για τις ημέρες του Πάσχα.

Πάτρα: Πασχαλινή επίσκεψη Πελετίδη στο Σκαγιοπούλειο με ευχές και συζήτηση για τα ζητήματα του Κέντρου

Ευχές αντάλλαξαν επίσης με τους εργαζόμενους και τη διοίκηση της δομής, σε μια συνάντηση που δεν περιορίστηκε μόνο στο εορταστικό κλίμα των ημερών, αλλά έδωσε και την ευκαιρία για συζήτηση γύρω από ζητήματα που απασχολούν το Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας.

