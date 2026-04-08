Πάτρα: Πασχαλινή επίσκεψη Πελετίδη στο Σκαγιοπούλειο με ευχές και συζήτηση για τα ζητήματα του Κέντρου

Σε κλίμα γιορτινό αλλά και με ενδιαφέρον για την καθημερινότητα και τις ανάγκες της δομής, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και η αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη επισκέφθηκαν τη Μεγάλη Τετάρτη το Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας.

Κατά την επίσκεψή τους, προσέφεραν πασχαλινά γλυκά στα παιδιά που φιλοξενούνται στο Κέντρο και αντάλλαξαν μαζί τους ευχές για τις ημέρες του Πάσχα.

Ευχές αντάλλαξαν επίσης με τους εργαζόμενους και τη διοίκηση της δομής, σε μια συνάντηση που δεν περιορίστηκε μόνο στο εορταστικό κλίμα των ημερών, αλλά έδωσε και την ευκαιρία για συζήτηση γύρω από ζητήματα που απασχολούν το Σκαγιοπούλειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας.

