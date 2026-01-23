Πάτρα: Πελετίδης και δημοτική Αρχή σε εκδηλώσεις κοπής πίτας συλλόγων της πόλης

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης και μέλη της Δημοτικής Αρχής, παραβρέθηκαν σε εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικων πιτών της περιοχής και αντάλλαξαν ευχές για καλή, ειρηνική και δημιουργική χρονιά!

– Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, και η Αντιδήμαρχος Κατερίνα Σίμου, παραβρέθηκαν χθες το μεσημέρι, στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ.

– Το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη, παραβρέθηκε εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», νομού Αχαΐας.

– Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς, παραβρέθηκε την Τετάρτη στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, του Συλλόγου Μηχανικών Αυτοκινήτων και του ΚΤΕΟ – Γλαύκου.

– Η δημοτική σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, εκπροσώπησε την Δημοτική Αρχή, στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτα της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ., την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στην «Αγορά Αργύρη».

