Πάτρα: Πελετίδης και δημοτική Αρχή σε εκδηλώσεις κοπής πίτας συλλόγων της πόλης
Σε εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων της Πάτρας για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης και μέλη της δημοτικής Αρχής, ανταλλάσσοντας ευχές για τη νέα χρονιά.
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης και μέλη της Δημοτικής Αρχής, παραβρέθηκαν σε εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικων πιτών της περιοχής και αντάλλαξαν ευχές για καλή, ειρηνική και δημιουργική χρονιά!
– Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, και η Αντιδήμαρχος Κατερίνα Σίμου, παραβρέθηκαν χθες το μεσημέρι, στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ.
– Το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη, παραβρέθηκε εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», νομού Αχαΐας.
– Ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς, παραβρέθηκε την Τετάρτη στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, του Συλλόγου Μηχανικών Αυτοκινήτων και του ΚΤΕΟ – Γλαύκου.
– Η δημοτική σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου, εκπροσώπησε την Δημοτική Αρχή, στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτα της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ., την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στην «Αγορά Αργύρη».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News