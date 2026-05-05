Πάτρα: «Πες της» του Χρήστου Οικονόμου στο θέατρο Act

Το βιβλίο «Πες της» του Χρήστου Οικονόμου, που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πόλις το 2023, αποτέλεσε την αφορμή για την ομώνυμη θεατρική παράσταση, με πρωταγωνίστρια τη Νικολίτσα Ντρίζη, σε σκηνοθεσία του Αλέξη Βιδαλάκη.

Η παράσταση παρουσιάστηκε για δύο σεζόν στην Αθήνα, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές και σημειώνοντας διαδοχικά sold out. Ύστερα από τη μεγάλη επιτυχία της, ο μονόλογος συνεχίζει το ταξίδι του και κάνει μια ξεχωριστή στάση στην Πάτρα, τη γενέτειρα πόλη της πρωταγωνίστριας, για δύο μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Act.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Μια κούριερ περιπλανιέται στη σύγχρονη πόλη. Από τη μία παράδοση στην άλλη, τριγυρνά σε χιονισμένα βουνά και ασημένιες θάλασσες, σε πάρκα, πλατείες, σε δρόμους απέραντους. Μπαινοβγαίνει σε μεζονέτες, σε βίλες, σε πολυκατοικίες. Κάνει παραδόσεις σε καλούς και κακούς ανθρώπους, αγενείς και ευγενικούς, βασανισμένους και καλοζωισμένους – σε ανθρώπους που μοιάζουν έτοιμοι να βάλουν τα κλάματα κι άλλους που μοιάζουν να μην ξέρουν τι θα πει κλάμα. Πόσο πόνο και πόση μοναξιά μπορεί να σηκώσει ο σύγχρονος άνθρωπος; Πολύ συχνά, κάθεται δίπλα τους και τους ακούει. Άλλες φορές είναι σαν να αφουγκράζεται την ίδια την πόλη. Κάθε δέντρο, κάθε λακκούβα, κάθε σπίτι, κάθε δρόμος, κάθε πόρτα που ανοίγει μοιάζει να κρύβει μια καινούργια ιστορία. Ακολουθώντας την ηρωίδα του στις κούρσες της, μπαίνοντας μαζί της σε σπίτια και σε αυλές, ακούγοντας και καταγράφοντας τις ιστορίες που εισπράττει, ο Χρήστος Οικονόμου συνθέτει ένα μωσαϊκό από εκατοντάδες μικρο-αφηγήσεις· ένα πολύπλευρο πορτρέτο της σύγχρονης Αθήνας, μέσα από τα μάτια μιας εργάτριας της σύγχρονης οικονομίας του delivery και των εφαρμογών. Πού ξεκινά όμως η πραγματικότητα και πού τελειώνει η φαντασία;

Έγραψαν για την παράσταση:

Η παράσταση “Πες της” καταφέρνει να συνδυάσει το λογοτεχνικό βάθος του έργου με τη θεατρική δύναμη του μονόλογου, προσφέροντας μια συγκινητική και σφιχτοδεμένη εμπειρία. Η σκηνοθετική απλότητα του Αλέξη Βιδαλάκη και η φυσικότητα της ερμηνείας της Νικολίτσας Ντρίζη επισημαίνουν τη σύγχρονη μοναξιά, αλλά και την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας σε έναν κόσμο που φαίνεται να έχει χάσει την ικανότητα για ουσιαστική επαφή.,

Γεωργία Οικονόμου, News247

Πραγματικά είδα μια γυναίκα, ηθοποιό, περφόρμερ που με όλες τις αισθήσεις της είχε μπει στο ρόλο και μας τον παρέδιδε με μια σχεδόν χειρουργική ακρίβεια και την ίδια ώρα τα συναισθήματα διαχέονταν από τη σκηνή στους θεατές μετατρέποντας τη θέαση σε μέθεξη. Γιάννης Καφάτος, viewtag

Η Νικολίτσα Ντρίζη είναι από εκείνες τις ηθοποιούς που δεν ανεβαίνουν απλώς στη σκηνή — τη διαπερνούν, μεταφέροντας μαζί τους φως, εύθραυστο σκοτάδι και αφοπλιστική αλήθεια.

Γιάννης Παπαϊωάννου, olafaq

Συγκαταλέγω τη Νικολίτσα Ντρίζη στις χαρισματικότερες ηθοποιούς της γενιάς της. Ενδεχομένως τόσο μια φυσική συστολή που διαθέτει, όπως και η συνειδητή της επιλογή να μείνει μακριά από το θόρυβο και το σούσουρο που συχνά συνοδεύουν τις συναδέλφους της, να μην έχουν αφήσει το όνομά της να γίνει όσο γνωστό θα της άξιζε. Όσοι όμως παρακολουθούν τις αξιόλογες παραστάσεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη μας, σίγουρα τη γνωρίζουν.

Γιώργος Βουδικλάρης, artivist

Η Νικολίτσα Ντρίζη παραδίδει μια εξαιρετικά λεπτοδουλεμένη ερμηνεία, βασισμένη σε εσωτερικούς παλμούς και μικροκινήσεις του σώματος και της φωνής. Η σκηνική της παρουσία δεν επιδιώκει το επιφανειακό συγκινησιακό αποτέλεσμα, αλλά λειτουργεί μέσα από ρυθμικές διακυμάνσεις, στιγμές σιωπής και παύσεις που φορτίζονται δραματουργικά. Το βλέμμα, το ελεγχόμενο τρέμουλο της φωνής, το σχεδόν ανεπαίσθητο βάρος στις χειρονομίες συγκροτούν μια υποκριτική γραφή υψηλής ακρίβειας, όπου το ανείπωτο γίνεται πιο ηχηρό από τον λόγο.

Sinradio, Έλενα Χατζοπούλου

Η Νικολίτσα Ντρίζη, μέσα από το ρόλο της νεαρής γυναίκας, αναδεικνύει ποιότητες κι αρετές που αρμόζουν σε ηθοποιό- πολυεργαλείο: διατηρεί ανέπαφη την επικοινωνία της με το θεατρικό κοινό ενώ καταφέρνει να παραμείνει αυτοσυγκεντρωμένη καθ’όλη τη διάρκεια της παράστασης και να μας ταξιδεύει διαμέσου του εσωτερικού μονολόγου σ’έναν κόσμο, που παρ’όλα τα λάθη και τις ελλείψεις δεν χάνει τη μαγική ουσία της σοφίας και το παραδεκτό μεγαλείο της αλήθειας που συμπυκνώνεται στο ότι η ζωή σαν εννοιολογική θεώρηση είναι προσωρινή και η απώλεια είναι μια αντεστραμμένη ανανέωση που ενισχύει την ακατάπαυστη ροή της ζωής.

Fractal, Ελένη Αναγνωστουπούλου

Πρωταγωνιστεί η Νικολίτσα Ντρίζη, η οποία αποδεικνύει ακόμα μια φορά την υποκριτική της δεινότητα ενσαρκώνοντας μοναδικά μια κούριερ, η οποία στέκεται με μεγάλη κατανόηση και φροντίδα απέναντι σε ανθρώπους άγνωστους που συναντά.

Σπυριδωνία Κρανιώτη, zougla.gr

Κείμενο: Χρήστος Οικονόμου

Σκηνοθεσία: Αλέξης Βιδαλάκης

Ερμηνεία: Νικολίτσα Ντρίζη

Μουσική: Άννα Παπαϊωάννου (Anna VS June)

Φωτισμοί: Νατάσα Πετροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Μακρή

Φωτογραφίες: Στάμος Σέμσης

Φωνή μικρής: Βασιλική Γουρδούπη

__________________________________________________

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ: Δευτέρα 11 & Τρίτη 12 Μαΐου στις 21.00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 70’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 13€ (κανονικό), 10€ (φοιτητικό)

ΠΟΥ: Στο θέατρο act, Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 2610272037 & 6936122263

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/pes-tis-2/

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



