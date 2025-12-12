Πάτρα: Πήρε φωτιά ο καστανάς! ΦΩΤΟ
Κλήθηκε η πυροσβεστική
Στην Πάτρα στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Παντανάσσης και Μαιζώνος δημιουργήθηκε για λίγο μεγάλη ανησυχία σήμερα (12/12/2025) το βράδυ όταν πήρε φωτιά ο Καστανάς!
«Οι φασίστες δεν έχουν θέση στην Πάτρα, στα σχολεία και στις γειτονιές της»
Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε ανάφλεξη, άγνωστο για ποιον λόγο, στα κάρβουνα που είχε ο καστανάς. Κλήθηκε η πυροσβεστική και όλα τελείωσαν ομαλά με τον καπνό περισσότερο να φοβίζει περαστικούς και κατοίκους του κέντρου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News