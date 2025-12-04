Πάτρα: Πιστώθηκαν 41.331 ευρώ στους πυρόπληκτους της 12ης Αυγούστου – Η νέα επιχορήγηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Η Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων γνωστοποίησε ότι σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων πυρόπληκτων συνολικό ποσό 41.331 ευρώ. Η καταβολή αφορά την επιχορήγηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της 3ης Απόφασης Δημάρχου για την αποζημίωση των κατοίκων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου.

Η διαδικασία συνεχίζεται με στόχο την πλήρη κάλυψη των δικαιούχων και την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν νοικοκυριά και περιουσίες, ενώ ο Δήμος Πατρέων επισημαίνει ότι παραμένει σε συνεργασία με το Υπουργείο προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμείς αποζημιώσεις.

