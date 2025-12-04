Πάτρα: Πιστώθηκαν 41.331 ευρώ στους πυρόπληκτους της 12ης Αυγούστου – Η νέα επιχορήγηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Η Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας ανακοίνωσε την καταβολή νέας οικονομικής ενίσχυσης προς τους πυρόπληκτους της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου. Το ποσό αφορά την τρίτη απόφαση επιχορήγησης και καταβλήθηκε σήμερα στους δικαιούχους.

04 Δεκ. 2025 14:38
Η Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων γνωστοποίησε ότι σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων πυρόπληκτων συνολικό ποσό 41.331 ευρώ. Η καταβολή αφορά την επιχορήγηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της 3ης Απόφασης Δημάρχου για την αποζημίωση των κατοίκων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου.

Η διαδικασία συνεχίζεται με στόχο την πλήρη κάλυψη των δικαιούχων και την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν νοικοκυριά και περιουσίες, ενώ ο Δήμος Πατρέων επισημαίνει ότι παραμένει σε συνεργασία με το Υπουργείο προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμείς αποζημιώσεις.

