Πάτρα: Πιστώθηκαν 41.331 ευρώ στους πυρόπληκτους της 12ης Αυγούστου – Η νέα επιχορήγηση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης
Η Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας ανακοίνωσε την καταβολή νέας οικονομικής ενίσχυσης προς τους πυρόπληκτους της μεγάλης πυρκαγιάς του Αυγούστου. Το ποσό αφορά την τρίτη απόφαση επιχορήγησης και καταβλήθηκε σήμερα στους δικαιούχους.
Η Αντιδημαρχία Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων γνωστοποίησε ότι σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, πιστώθηκε στους λογαριασμούς των δικαιούχων πυρόπληκτων συνολικό ποσό 41.331 ευρώ. Η καταβολή αφορά την επιχορήγηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της 3ης Απόφασης Δημάρχου για την αποζημίωση των κατοίκων που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου.
Η διαδικασία συνεχίζεται με στόχο την πλήρη κάλυψη των δικαιούχων και την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν νοικοκυριά και περιουσίες, ενώ ο Δήμος Πατρέων επισημαίνει ότι παραμένει σε συνεργασία με το Υπουργείο προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι εκκρεμείς αποζημιώσεις.
