Πάτρα: Πιστώθηκαν οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων του Αυγούστου

Οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων της πυρκαγιάς στην Πάτρα, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων σήμερα Τετάρτη 27/10/2025, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων: «η οικονομική ενίσχυση προς τους πληγέντες από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου, από την επιχορήγηση των 63.116 ευρώ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τις 27/10/2025, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.

Αναμένεται η έγκριση του Υπουργείου της τρίτης Απόφασης του Δημάρχου για τις αιτήσεις που έγιναν στη συνέχεια. Αμέσως μετά την έγκριση τα ποσά θα πιστωθούν στους δικαούχους».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



