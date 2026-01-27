Πάτρα – Πλατεία Όλγας: Ο χώρος παραμένει εργοτάξιο και οι κάτοικοι αντιδρούν – Αυτοψία της «Π»

Από τον Ιούνιο -και βλέπουμε- τοποθετείται πλέον ο χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της πλατείας Ολγας στην Πάτρα, ενός έργου που έχει ήδη συμπληρώσει σχεδόν δύο χρόνια ζωής ως εργοτάξιο και έχει μετατραπεί σε σημείο έντονης κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Αντί για μια αναβάθμιση που θα έφερνε ανακούφιση και αναζωογόνηση στη γειτονιά, η πλατεία έχει εξελιχθεί σε παράδειγμα έργου που, σύμφωνα με τους κατοίκους, σχεδιάστηκε και εκτελείται ερήμην τους.

Η βασικότερη ένσταση αφορά την αρχιτεκτονική κατεύθυνση της ανάπλασης και ειδικότερα την αντικατάσταση των παραδοσιακών μαρμάρινων πλακών της περιμέτρου με σκουρόχρωμο κυβόλιθο. Για τους μόνιμους κατοίκους, τα μάρμαρα αποτελούσαν αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωμίας της πλατείας και θεωρούν ότι θα μπορούσαν να είχαν συντηρηθεί και βελτιωθεί, αντί να αποξηλωθούν. Ο μαύρος κυβόλιθος, όπως επισημαίνουν, δεν είναι μόνο αισθητικά υποδεέστερος, αλλά και περιβαλλοντικά προβληματικός, καθώς εκτιμάται ότι θα αυξήσει αισθητά τη θερμοκρασία κατά τους θερινούς μήνες, αλλοιώνοντας το μικροκλίμα ενός χώρου που λειτουργεί ως «ανάσα» για την πυκνοδομημένη περιοχή.

Παράλληλα, έντονη είναι η ανησυχία για την κατάσταση του πρασίνου, το οποίο, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά και επικίνδυνα γερασμένο». Κατά τη διάρκεια των έργων έχουν ήδη καταγραφεί πτώσεις μεγάλων δέντρων, όπως πεύκου, αλλά και σοβαρές φθορές σε ακακίες που έχουν σχιστεί στη μέση. Το γεγονός ότι η πλατεία ήταν κλειστή απέτρεψε, κατά κοινή ομολογία, πιθανούς τραυματισμούς ή και χειρότερα. Ωστόσο, οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι «δεν διακρίνουν καμία ουσιαστική μέριμνα ή συνολική πρόταση για την ανανέωση και την ασφάλεια του πρασίνου στο πλαίσιο της ανάπλασης».

Σημαντικό κεφάλαιο της κριτικής αποτελεί και το ζήτημα του φωτισμού. Η επιλογή χαμηλών φωτιστικών σωμάτων θεωρείται λανθασμένη, καθώς, όπως υποστηρίζουν, είναι ευάλωτα σε βανδαλισμούς. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά με κομμένα καλώδια και βαμμένες λάμπες, που οδηγούσαν σκόπιμα στη δημιουργία σκοτεινών σημείων. Οι κάτοικοι προτείνουν τη χρήση ψηλών ιστών φωτισμού, αντίστοιχων με αυτούς στα Υψηλά Αλώνια, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής φωτισμός και αίσθημα ασφάλειας για όλους, οποιαδήποτε ώρα.

Πέρα όμως από τα επιμέρους τεχνικά ζητήματα, το μεγαλύτερο αγκάθι παραμένει η πλήρης απουσία δημόσιας διαβούλευσης. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι ποτέ δεν ρωτήθηκαν για τις ανάγκες, τα προβλήματα και τα «αδύναμα σημεία» της πλατείας που χρησιμοποιούν καθημερινά ως οικογένειες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Νιώθουν αποκλεισμένοι από αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής τους και κάνουν λόγο για ένα έργο που επιβλήθηκε «από τα πάνω», χωρίς διάλογο και συναίνεση.

Οι καθυστερήσεις των έργων έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση. Η πλατεία παραμένει κλειστή, η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διαταραχθεί και το πρόβλημα στάθμευσης έχει οξυνθεί, δημιουργώντας καθημερινή ταλαιπωρία. Ολα αυτά εντείνουν την αίσθηση ότι η ανάπλαση, αντί να υπηρετεί τη γειτονιά, εξελίσσεται σε βάρος της.

Οπως λέει στην «Π» ο Σπύρος Πολίτης: «Η εξέλιξη της πλατείας Ολγας δεν έχει προχωρήσει όπως θα έπρεπε. Η αλλαγή των μαρμάρων με κυβόλιθους έγινε χωρίς σαφή αισθητική κατεύθυνση, ενώ το πράσινο παραμένει εξαιρετικά γερασμένο και επικίνδυνο. Πρόσφατα ένα ολόκληρο πεύκο κατέρρευσε, ευτυχώς χωρίς θύματα, αλλά δείχνει την αδιαφορία για την ασφάλεια των πολιτών. Ο φωτισμός είναι χαμηλός και εύκολα παρεμβατικός, δημιουργώντας σκοτεινά σημεία και κινδύνους για τους επισκέπτες. Ποτέ δεν ζητήθηκε η γνώμη των κατοίκων. Αυτοί που ζουν και δραστηριοποιούνται στην πλατεία, με παιδιά και οικογένειες, δεν είχαν καμία συμμετοχή στο τι και πώς φτιάχνεται».

Παρά την προσπάθεια της «Π» να έχει τη θέση του Δήμου Πατρέων, δεν κατέστη εφικτή η επικοινωνία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, Παναγιώτη Μελά.

