Πάτρα: Πλήθος κόσμου στην αναβίωση ιστορικής παράστασης καραγκιόζη ΦΩΤΟ

Στην Πάτρα, λοιπόν, στη θέση Γκρεμός στα Ψηλά Αλώνια, παρουσιάστηκε το 1890 η πρώτη παράσταση του Ελληνικού Θεάτρου Σκιών, όπως συμφωνούν οι μελετητές και αναφέρεται σε γραπτές μαρτυρίες.

05 Οκτ. 2025 11:58
Pelop News

Παρότι ο καιρός έκανε τα «κόλπα» του με βροχή να πέφτει ανά τακτά διαστήματα, εν τέλει ήταν σύμμαχος και το βράδυ του Σαββάτου, στο Ηλιακό Ρολόι των Υψηλών Αλωνιών υλοποιήθηκε ένα όνειρο ζωής του πατρινού καραγκιοζοπαίκτη Κώστα Μακρή.

Έγινε η ιστορική παράσταση του σπουδαίου Μίμαρου στα Ψηλαλώνια, όπου παραβρέθηκε πλήθος κόσμου και είδε όχι μόνο την παράσταση, αλλά και χορευτικές εκδηλώσεις από χορευτικά σχήματα.

Είναι ιστορικά τεκμηριωμένο πως η πρώτη παράσταση εξελληνισμένου Καραγκιόζη πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το 1890, από τον Δημήτριο Σαρδούνη, ή Μίμαρο.

Ο Μίμαρος, που θεωρείται ο πρωτεργάτης του «Ελληνα» Καραγκιόζη, δανείστηκε από το Θέατρο Σκιών της Ανατολής τον Καραγκιόζη, άλλαξε τα χαρακτηριστικά, το ύφος και τη φρασεολογία του και δημιούργησε ένα ολόκληρο σύμπαν ηρώων και χαρακτήρων.

Ηταν η παράσταση «Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο κατηραμένος όφις», έργο που έγραψε ο Μίμαρος, δανειζόμενος στοιχεία από τον Αγιο Γεώργιο και τον δράκο.

Το ιστορικό αυτό γεγονός, 135 χρόνια μετά,  αναβίωσε στο ίδιο ακριβώς σημείο, υπό το φως των κεριών, όπως τότε, εμπλουτίζοντας το πολύτιμο στοιχείο της Αϋλης Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και Λαϊκού Πολιτισμού: Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών και τον Ελληνα Καραγκιόζη.

