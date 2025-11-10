Πάτρα – Πολύεδρο: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων έως τις 15/11

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 10-15/11/2025, των εκδηλώσεων στο «Πολύεδρο», στην Πάτρα.

Τρίτη 11 Bazaar βιβλίων τέχνης

έως Bazaar βιβλίων τέχνης

Τετάρτη 19 Bazaar βιβλίων τέχνης

Τρίτη 11 Η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας

7 μ.μ. συζητά το βιβλίο «Θα πέσει η νύχτα»

του Κωνσταντίνου Τζαμιώτη

που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Στη συνέχεια τα μέλη της Λέσχης θα επιλέξουν το

βιβλίο που θα διαβαστεί και θα συζητηθεί τον επόμενο μήνα.

Τετάρτη 12 Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής

6:45 μ.μ «Του χρόνου η σύνοδος» του Παναγιώτη Δ. Τσάμη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θ. Α. Παπαδημητρόπουλου.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν

Ειρήνη Μπόμπολη, φιλόλογος,

Γιώργος Κατσιφάρας, ιστορικός-φιλόλογος,

ο Θεοδόσης Αγγ. Παπαδημητρόπουλος, εκδότης

και ο συγγραφέας.

Πέμπτη 13 «Με βελόνα και κλωστή»

6:00 μ.μ. Συνεχίζονται οι συναντήσεις μας με την πιο εμπνευσμένη και

δημιουργική παρέα !!!

Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε

δημιουργώντας!!!

Σάββατο 15 «Η Αθηνά, η ελιά και το λάδι»

10:30-12:30 Εκπαιδευτική δράση για παιδιά

Αναζητούμε την προσφορά και την αξία της ελιάς,

μέσα από τη Μυθολογία, την Ιστορία, τη Θρησκεία,

την Παράδοση και τις Τέχνες.

Συζητάμε για τη συμβολή της στην υγιεινή διατροφή,

γευόμαστε φρέσκο λάδι, αγουρέλαιο και δημιουργούμε

το κολατσιό μας και κεράσματα με παραδοσιακές συνταγές.

Παίζουμε με αινίγματα και κουίζ και τέλος φτιάχνουμε

στεφάνια ελιάς για τις καθημερινές μας νίκες..

Σάββατο 15 Μεσημεριανό workshop με μολύβι και κάρβουνο

1 – 4 μ.μ. για ενήλικες

Με κάθε κούπα καφέ ή ποτήρι κρασί, σερβίρουμε

ένα φύλλο χαρτί για να σχεδιάσουμε και να ζωγραφίσουμε.

Διατίθενται τα υλικά, με προτεινόμενο θέμα

την απεικόνιση της ελιάς.

