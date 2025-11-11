Πάτρα: Πόνος και ανείπωτη θλίψη, το αγγελούδι 4,5 χρόνων έχασε τη μάχη!

Η τραγωδία είναι ανείπωτη με το αγοράκι να χάνει τη μάχη. Δυστυχώς κατέληξε στο Καραμανδάνειο, αφού είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από πτώση από μάντρα ενώ έπαιζε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα.

Σοβαρό ατύχημα στη Δυτική Αχαΐα: Τρίχρονο αγοράκι τραυματίστηκε πέφτοντας από μάντρα

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως συνέβη το μεγάλο κακό και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα ερευνώνται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς έπεσε το παιδί και αν υπήρχε κάποια μορφή επιτήρησης τη στιγμή του συμβάντος.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς το παιδί δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή βυθίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένεια του.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα που το παιδί έπεσε από τη μάντρα ήταν με συγγενικό του πρόσωπο στο σπίτι, καθώς οι γονείς του απουσίαζαν.

