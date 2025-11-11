Πάτρα: Πόνος και ανείπωτη θλίψη, το αγγελούδι 4,5 χρόνων έχασε τη μάχη!

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως συνέβη το μεγάλο κακό. Το παιδί έπεσε από μάντρα και υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Πάτρα: Πόνος και ανείπωτη θλίψη, το αγγελούδι 4,5 χρόνων έχασε τη μάχη!
11 Νοέ. 2025 20:14
Pelop News

Η τραγωδία είναι ανείπωτη με το αγοράκι να χάνει τη μάχη. Δυστυχώς κατέληξε στο Καραμανδάνειο, αφού είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από πτώση από μάντρα ενώ έπαιζε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα.

Σοβαρό ατύχημα στη Δυτική Αχαΐα: Τρίχρονο αγοράκι τραυματίστηκε πέφτοντας από μάντρα
Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως συνέβη το μεγάλο κακό και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα ερευνώνται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς έπεσε το παιδί και αν υπήρχε κάποια μορφή επιτήρησης τη στιγμή του συμβάντος.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς το παιδί δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή βυθίζοντας σε βαρύ πένθος την οικογένεια του.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα που το παιδί έπεσε από τη μάντρα ήταν με συγγενικό του πρόσωπο στο σπίτι, καθώς οι γονείς του απουσίαζαν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:48 Αντρές Ινιέστα: Κατηγορείται στο Περού για απάτη ύψους 500.000 ευρώ!
21:39 Οι πρώτοι δικαιούχοι του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
21:29 Ο Πούτιν βολεύει συγγενείς, ερωμένες και τις οικογένειές τους σε δημόσια πόστα
21:19 Το μήνυμα του αρχιεπίσκοπου Αμερικής Ελπιδοφόρου για την απόκτηση της Αμερικανικής υπηκοότητας
21:13 Συλλήψεις για σκάνδαλο με κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις στη Βόρεια Μακεδονία
21:05 Ο ιερέας YouTuber και τρεις κατηγορούμενοι στη φυλακή για διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών
20:51 Περιστέρια τρώνε το φαγητό ασθενών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών!
20:31 Σάλος στη Βρετανία: «Ποιος ανίδεος που αποκαλεί την Πριγκίπισσα της Ουαλίας “Κέιτ Μίντλετον” στο BBC News;»
20:14 Πάτρα: Πόνος και ανείπωτη θλίψη, το αγγελούδι 4,5 χρόνων έχασε τη μάχη!
20:03 Αμφιλοχία: Νεκρός 43χρονος δημοτικός υπάλληλος
19:54 «Έσβησε» στα 26 της χρόνια η Αναστασία που είχε κυστική ίνωση
19:45 «Έδωσε 350 ευρώ για να τον κάνει σκλάβο της», τελετές και μάγια από γυναίκα για να κρατήσει τον πρώην σύζυγό της
19:37 «Έλεγε ότι ήταν δεσπότης, περιττό να πω το τι χρυσαφικό και τι σταυρούς κουβάλαγε πάνω του», νέες αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο Youtuber
19:25 Τον χώρισε και ο 19χρονος έγινε ο εφιάλτης της, συνελήφθη για revenge porn σε βάρος ανήλικης!
19:24 Σοβαρό ατύχημα στη Δυτική Αχαΐα: Αγοράκι τραυματίστηκε πέφτοντας από μάντρα
19:15 Πάτρα: Υποτονικό ενδιαφέρον για καυσόξυλα – Που κυμαίνονται οι τιμές
19:07 Οι απειλές από τον πρώην της συντρόφου του, έτσι εκτέλεσαν και έκαψαν τον 27χρονο οικοδόμο
18:54 ‘Ολα τα ονόματα και οι προσλήψεις 7.800 εκπαιδευτικών σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια
18:49 Εθελοντική αιμοδοσία στην «Πελοπόννησο»: Κάντε μία στάση ζωής και προσφοράς
18:45 Τραγωδία σε ναυάγιο στη Γαύδο με τρεις νεκρούς μετανάστες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ