Σοβαρό ατύχημα στη Δυτική Αχαΐα: Αγοράκι τραυματίστηκε πέφτοντας από μάντρα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11/2025) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα, όταν ένα αγοράκι μόλις τριών ετών τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μάντρα, την ώρα που έπαιζε.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, με τη συνδρομή της αστυνομίας, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, ενώ στο σημείο επικράτησε έντονη αναστάτωση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα ερευνώνται από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς έπεσε το παιδί και αν υπήρχε κάποια μορφή επιτήρησης τη στιγμή του συμβάντος.

Η κατάσταση της υγείας του τρίχρονου παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς του Καραμανδάνειου.

