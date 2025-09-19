Πάτρα – Πορεία Φύσσα: Γιατί άνδρας τον ΜΑΤ χτυπά συνάδελφό του ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ανδρας των ΜΑΤ «τρώει» σφαλιάρα από συνάδελφό του κατά τη ρίψη δακρυγόνων από την Αστυνομία στα μικρής έκτασης επεισόδια που σημειώθηκαν, στην πορεία μνήμης του Παύλου Φύσσα, στην Πάτρα.

Το περιστατικό που κατεγράφη σε βίντεο, δείχνει δυνάμεις των ΜΑΤ και ενώ βρίσκονταν παρατεταγμένες, άνδρας των ΜΑΤ να κινείται προς το μέρος του συνάδελφό του, ρίχνοντάς του κατακεφαλιά.

Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ

Όλα ξεκίνησαν όταν επικράτησε ένταση με τους διαδηλωτές οι οποίοι αντέδρασαν στην παρουσία των ΜΑΤ σε απόσταση αναπνοής από την ουρά της πορείας.

