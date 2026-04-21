Πάτρα: Πως η δημοτική Αρχή απάντησε στο αίτημα για μείωση δημοτικών τελών στους φοιτητές

Την άρνηση της δημοτικής αρχής αντιμετώπισε το ζήτημα της οικονομικής ελάφρυνσης των φοιτητών της Πάτρας με σαφή αιτιολόγηση, με αφορμή την πρόταση για μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών στις φοιτητικές κατοικίες.

Η συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ανέδειξε σαφείς πολιτικές διαφορές μεταξύ της δημοτικής αρχής και της αντιπολίτευσης, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη στήριξη της φοιτητικής κοινότητας.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Η πρόταση, που ενδέχεται να αγγίζει ακόμα και πάνω από 30.000 φοιτητές-οικονομικούς αιμοδότες της πόλης, τέθηκε από 17 δημοτικούς συμβούλους των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και υποστηρίχθηκε εκτενώς από τον επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Βασίλη Αϊβαλή, ο οποίος ανέδειξε τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες φοιτητές και οι οικογένειές τους.

Ο κ. Αϊβαλής έθεσε το ζήτημα σε ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας ότι η Πάτρα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φοιτητουπόλεις της χώρας, με τους φοιτητές να αποτελούν βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και κοινωνικής ζωής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση του κόστους ζωής –ιδίως σε ενέργεια, τρόφιμα και ενοίκια– σε συνδυασμό με την ένταση της στεγαστικής κρίσης και την εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, έχει οδηγήσει σε ασφυκτικές συνθήκες για τα φοιτητικά νοικοκυριά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι οι περισσότερες φοιτητικές κατοικίες είναι μονομελή νοικοκυριά, με περιορισμένη χρήση δημοτικών υπηρεσιών και μειωμένη παραγωγή απορριμμάτων, ενώ για μεγάλα χρονικά διαστήματα παραμένουν κενές.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρότεινε η αντιπολίτευση μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών για κατοικίες που αποδεδειγμένα ενοικιάζονται από φοιτητές ως μονομελή νοικοκυριά, στοχευμένη εφαρμογή με κοινωνικά κριτήρια και όχι οριζόντια παροχή και ενίσχυση της παραμονής των νέων στην πόλη και στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Πρακτικά, αν υποθέσουμε ότι το μέσο φοιτητικό σπίτι είναι περίπου 40τ.μ., πληρώνει κάθε χρόνο μέσω των λογαριασμών ενέργειας 40 ευρώ τον χρόνο, αφού το τέλος που έχει οριστεί είναι 1€/τ.μ., ενώ πληρώνει επιπλέον 10 ευρώ τον χρόνο για τον δημοτικό φόρο. Με την πρόταση το κάθε φοιτητικό σπίτι θα γλύτωνε 20 ευρώ σε ετήσια βάση, που αν υποθέσουμε ότι ακόμα και οι 35.000 φοιτητές της Πάτρας ζουν μόνοι τους σε διαμέρισμα πουν νοικιάζουν, τότε στο ταμείο του Δήμου θα έμπαιναν περίπου 700.000 ευρώ λιγότερα σε ετήσια βάση. Προφανώς το νούμερο θα ήταν αρκετά μικρότερο, αφού από τους 35.000 φοιτητές είναι δεδομένο ότι δεν νοικιάζουν όλοι σπίτι στην Πάτρα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απέρριψε την πρόταση ως επί της ουσίας περιττή, τονίζοντας ότι η μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% έχει ήδη υλοποιηθεί συνολικά για όλα τα νοικοκυριά της πόλης.

Οπως ανέφερε, η σημερινή δημοτική αρχή παρέλαβε τέλη ύψους 1,95 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και τα μείωσε στο 1 ευρώ, καθιστώντας τον Δήμο Πατρέων τον πιο φθηνό πανελλαδικά.

Ο κ. Πελετίδης υποστήριξε ότι η πολιτική της δημοτικής αρχής δεν βασίζεται σε επιμέρους εξαιρέσεις, αλλά σε οριζόντιες παρεμβάσεις υπέρ των λαϊκών στρωμάτων, ενώ τόνισε ότι ήδη εφαρμόζεται ένα ευρύ πλαίσιο κοινωνικών απαλλαγών, με 13 διαφορετικές κατηγορίες μειώσεων ή πλήρους απαλλαγής.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στο τεχνικό σκέλος των δημοτικών τελών, αλλά επεκτάθηκε σε ευρύτερα πολιτικά ζητήματα. Ο δήμαρχος άσκησε έντονη κριτική στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τες ότι δεν αγγίζουν την ουσία του προβλήματος, που –κατά τον ίδιο– σχετίζεται με τη συνολική οικονομική πολιτική, την ακρίβεια και την υποχρηματοδότηση της Παιδείας.

Αντιπαρέβαλε, μάλιστα, τη θέση της δημοτικής αρχής υπέρ της αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους και της κατάργησης των ανταποδοτικών τελών, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες επιβαρύνονται πολλαπλά για βασικές υπηρεσίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα αιτήματα του φοιτητικού κινήματος, επισημαίνοντας την ανάγκη για περισσότερες φοιτητικές εστίες, έλεγχο των ενοικίων, δωρεάν μετακίνηση και σίτιση, ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.

ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ

Το θέμα της μείωσης των δημοτικών τελών για τους φοιτητές αναδεικνύεται σε κομβικό ζήτημα για την Πάτρα, μια πόλη με έντονο φοιτητικό αποτύπωμα. Από τη μία πλευρά, η αντιπολίτευση προτάσσει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών. Από την άλλη, η δημοτική αρχή επιμένει στη συνολική πολιτική ελάφρυνσης και στις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές παροχές.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο γραμματέας της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας Παντελής Χίνος ως εκπρόσωπος των φοιτητών όπου παρέθεσε την πρόταση της παράταξής του. Μετά την άρνηση της δημοτικής αρχής, η ΠΑΣΠ εξέδωσε ανακοίνωση που μεταξύ άλλων κατηγορεί τον δήμαρχο ως «το μακρύ χέρι της Πανσπουδαστικής, βάζοντας κομματικές σκοπιμότητες πάνω από τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών».

