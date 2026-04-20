Πάτρα: Αίτημα για «ψαλίδι» 50% στα δημοτικά τέλη των φοιτητών φέρνει πίεση στη δημοτική αρχή

Στο δημοτικό συμβούλιο Πατρέων μεταφέρεται ένα ζήτημα με σαφές κοινωνικό και πολιτικό βάρος, καθώς η αντιπολίτευση ζητά μείωση 50% στα δημοτικά τέλη για τις φοιτητικές κατοικίες. Η πρόταση, που ξεκίνησε από την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας, αποκτά πλέον ευρύτερη θεσμική στήριξη και αναμένεται να ανοίξει σκληρή συζήτηση.

Πάτρα: Αίτημα για «ψαλίδι» 50% στα δημοτικά τέλη των φοιτητών φέρνει πίεση στη δημοτική αρχή Η αντιπολίτευση φέρνει στο τραπέζι των συζητήσεων το αίτημα για μείωση των δημοτικών τελών στους φοιτητές
20 Απρ. 2026 12:00
Pelop News

Σε πολιτικό ζήτημα που θα απασχολήσει αναμένεται να εξελιχθεί εντός του δημοτικού συμβουλίου Πατρέων το αίτημα για μείωση των δημοτικών τελών στη φοιτητική κατοικία, το οποίο ξεκίνησε ως πρωτοβουλία της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας και πλέον υιοθετείται δυναμικά από το σύνολο της αντιπολίτευσης.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση, έπειτα από τη συγκέντρωση 17 υπογραφών δημοτικών συμβούλων, που ζητούν την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη. Η εξέλιξη ανεβάζει τους τόνους, καθώς πρόκειται για ένα αίτημα με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, που αφορά άμεσα χιλιάδες φοιτητές της πόλης.

Η συζήτηση έρχεται σε μια συνεδρίαση με ήδη βαρύ πρόγραμμα, καθώς μετά την τακτική διαδικασία θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση για την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Πατρέων για το 2026. Το πλαίσιο περιλαμβάνει τους πίνακες στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων τόσο του Δήμου όσο και των νομικών του προσώπων, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη χρονική συγκυρία.

Στο μείζον πολιτικό ζήτημα της συνεδρίασης, στην πρώτη γραμμή της πρωτοβουλίας βρίσκονται οι παρατάξεις «Πάτρα Ενωμένη» με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη, «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» με επικεφαλής τον Βασίλη Αϊβαλή και «σπιράλ» με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά. Οι τρεις παρατάξεις κατέθεσαν κοινό αίτημα προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ζητώντας τη θεσμοθέτηση ειδικού μειωμένου συντελεστή στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τους φοιτητές που διαμένουν εντός των ορίων του Δήμου.

Η πρόταση συνοδεύεται από εισήγηση για μείωση των τελών κατά 50%, με τον Βασίλη Αϊβαλή να αναμένεται να παρουσιάσει αναλυτικά το σκεπτικό, εφόσον το θέμα συζητηθεί άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση, θεωρείται βέβαιο ότι θα επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην προσπάθεια τεκμηρίωσης της πρότασης ως προς τη νομιμότητά της. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πέτρος Ψωμάς έχει ήδη επικοινωνήσει με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Χανίων, Τάσο Αλόγλου, όπου εφαρμόζεται αντίστοιχο μέτρο. Η πρακτική αυτή αξιοποιείται ως παράδειγμα, ενισχύοντας –όπως υποστηρίζεται– τη βιωσιμότητα της πρότασης.

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης υπογραμμίζουν ότι η φοιτητική κοινότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής ζωής της Πάτρας. Την ίδια στιγμή, επισημαίνουν ότι η αύξηση του κόστους διαβίωσης καθιστά επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων ανακούφισης.

Η στάση της δημοτικής αρχής αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το ζήτημα συγκεντρώνει ευρεία πολιτική και κοινωνική υποστήριξη. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να αποτελέσει σημείο έντονης αντιπαράθεσης το επόμενο διάστημα, με το δημοτικό συμβούλιο να καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις κοινωνικές ανάγκες και τις δημοσιονομικές αντοχές του Δήμου.

