Πάτρα: Δεν συζήτησαν στο δημοτικό συμβούλιο για τα τέλη των φοιτητών γιατί «έτσι ήθελαν»

Μετά το Πάσχα θα συζητηθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης του δημοτικού συμβουλίου για μείωση των δημοτικών τελών στη φοιτητική κατοικία, το οποίο κατατέθηκε αρχικά από την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας. Οι τρεις παρατάξεις κατέθεσαν κοινό αίτημα αλλά δεν συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση.

Ο Πέτρος Ψωμάς παρενέβη και ρώτησε γιατί δεν συζητήθηκε χθες στη συνεδρίαση, με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Χρήστο Κορδά, να απαντά: «Εχετε λάβει πρόσκληση σχετικά. Δεν το συζητάμε σήμερα γιατί έτσι θέλουμε». Μάλιστα η απάντηση προκάλεσε αρκετά σχόλια, με τον αντιδήμαρχο Τάκη Πετρόπουλο, να λέει πως «ήταν η καλύτερη απάντηση».

Τελικά η συνεδρίαση για το θέμα θα γίνει στις 20 Απριλίου, στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, οι παρατάξεις «Πάτρα Ενωμένη» με επικεφαλής τον Κώστα Σβόλη, «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» με επικεφαλής τον Βασίλη Αϊβαλή και «σπιράλ» με επικεφαλής τον Πέτρο Ψωμά, σε κοινή τους πρωτοβουλία, έχουν καταθέσει αίτημα προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ζητώντας τη θεσμοθέτηση ειδικού μειωμένου συντελεστή στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τους φοιτητές που διαμένουν εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων.

Το αίτημα συνοδεύεται από την πρόταση για μείωση των τελών κατά 50%, με την εισήγηση να αναμένεται να παρουσιαστεί από τον επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι», Βασίλη Αϊβαλή, σε περίπτωση που το θέμα τελικά ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη, ειδάλλως θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

Η πρωτοβουλία στηρίζεται συνολικά 17 δημοτικοί σύμβουλοι από τις τρεις παρατάξεις, οι οποίοι επιδιώκουν να ενισχύσουν τη φοιτητική κοινότητα, ανταποκρινόμενοι και σε σχετικό αίτημα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οπως έχει γράψει η «Π», η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η πρόταση είναι νόμιμη και εφαρμόζεται σε άλλες περιοχές της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της παράταξης «σπιράλ», Πέτρος Ψωμάς, έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Χανίων, Τάσο Αλόγλου, όπου εφαρμόζεται αντίστοιχο μέτρο μείωσης δημοτικών τελών για φοιτητές, γεγονός που –όπως εκτιμάται– ενισχύει τη βιωσιμότητα και νομιμότητα της πρότασης.

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης υπογραμμίζουν, ότι οι φοιτητές αποτελούν βασικό πυλώνα στήριξης της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής ζωής της Πάτρας, επισημαίνοντας πως η συνεχής αύξηση του κόστους διαβίωσης καθιστά αναγκαία τη λήψη μέτρων ανακούφισης.

Η στάση της δημοτικής αρχής αναμένεται με ενδιαφέρον.

