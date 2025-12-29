Πάτρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα μέχρι την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς
Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα, την Πέμπτη και την Παρασκευή 1 και 2/01/2026.
Τρεις ημέρες για την εκπνοή του 2025 και τα καταστήματα, στην Πάτρα, με βάσει το εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν ως εξής:
Πάτρα: Στήθηκαν οι «Μποναμάδες» στην Τριών Ναυάρχων
Δευτέρα 29/12/2025 10.00 – 21.00
Τρίτη 30/12/2025 10.00 –21.00
Τετάρτη 31/12/2025 10.00 – 20.00
Πέμπτη 1/1/2026 ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 2/1/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News