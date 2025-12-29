Πάτρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα μέχρι την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Τρεις ημέρες για την εκπνοή του 2025 και τα καταστήματα, στην Πάτρα, με βάσει το εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν ως εξής:

Δευτέρα 29/12/2025 10.00 – 21.00

Τρίτη 30/12/2025 10.00 –21.00

Τετάρτη 31/12/2025 10.00 – 20.00

Πέμπτη 1/1/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 2/1/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

