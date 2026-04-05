Πάτρα: Πότε θα γίνει η κηδεία του Κώστα Βαρδαλαχάκη, ιδρυτή του Super B

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί σε ηλικία 87 ετών ο Κώστας Βαρδαλαχάκης, ένας άνθρωπος που σφράγισε με την παρουσία του την ιστορία της τοπικής τηλεόρασης στην Πάτρα. Ως ιδρυτής του τηλεοπτικού σταθμού Super B, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1990, ο εκλιπών υπήρξε από τους πρωτοπόρους στον τομέα της τηλεοπτικής ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας στη Δυτική Ελλάδα.

Πέρα από την επαγγελματική του δραστηριότητα, υπήρξε ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Με τη σύζυγό του, Ελένη, απέκτησαν τρία παιδιά —τον Γιάννη, τη Ρένα και τη Μαρία— ενώ ευτύχησε να δει τέσσερα εγγόνια.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία και στον δημοσιογραφικό κόσμο της Πάτρας, καθώς ο σταθμός που δημιούργησε αποτέλεσε «σχολείο» για δεκάδες επαγγελματίες του χώρου.

Η κηδεία του θα γίνει τη Μεγάλη Δευτέρα στις 3μμ από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωακείμ Πατρών.

