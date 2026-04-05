Πάτρα: Πότε θα γίνει η κηδεία του Κώστα Βαρδαλαχάκη, ιδρυτή του Super B

Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Βαρδαλαχάκης, ιδρυτής του τηλεοπτικού σταθμού Super B στην Πάτρα

Πάτρα: Πότε θα γίνει η κηδεία του Κώστα Βαρδαλαχάκη, ιδρυτή του Super B
05 Απρ. 2026 12:38
Pelop News

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί σε ηλικία 87 ετών ο Κώστας Βαρδαλαχάκης, ένας άνθρωπος που σφράγισε με την παρουσία του την ιστορία της τοπικής τηλεόρασης στην Πάτρα. Ως ιδρυτής του τηλεοπτικού σταθμού Super B, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1990, ο εκλιπών υπήρξε από τους πρωτοπόρους στον τομέα της τηλεοπτικής ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας στη Δυτική Ελλάδα.

Πάτρα: Πότε θα γίνει η κηδεία του Κώστα Βαρδαλαχάκη, ιδρυτή του Super B

Ο εκλιπών με την κόρη του και δημοσιογράφους του τηλεοπτικού σταθμού Super B

Πέρα από την επαγγελματική του δραστηριότητα, υπήρξε ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Με τη σύζυγό του, Ελένη, απέκτησαν τρία παιδιά —τον Γιάννη, τη Ρένα και τη Μαρία— ενώ ευτύχησε να δει τέσσερα εγγόνια.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία και στον δημοσιογραφικό κόσμο της Πάτρας, καθώς ο σταθμός που δημιούργησε αποτέλεσε «σχολείο» για δεκάδες επαγγελματίες του χώρου.

Η κηδεία του θα γίνει τη Μεγάλη Δευτέρα στις 3μμ από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωακείμ Πατρών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ