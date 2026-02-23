Πάτρα: Πού και πώς θα γιορτάσουμε σήμερα τα Κούλουμα, οι εκδηλώσεις

Ο Δήμος της Πάτρας διοργανώνει και φέτος ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για σήμερα Καθαρά Δευτέρα 23/02/2026, καλώντας μικρούς και μεγάλους να γιορτάσουν τα παραδοσιακά «Κούλουμα» δίπλα στη θάλασσα.

Ο υπαίθριος εορτασμός, που σηματοδοτεί και τον αποχαιρετισμό της πόλης στο Καρναβάλι του 2026, θα πραγματοποιηθεί σε τρία κεντρικά σημεία του θαλάσσιου μετώπου: στη Δημοτική Πλάζ (Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων) στην Αγυιά, στο Νότιο Πάρκο και στην Παραλία, στην Πλατεία Δημοκρατίας, μπροστά από τα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αναγέννηση» (Πατρών – Πύργου και 25ης Μαρτίου, πρώην ΕΥΑ).

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 12 το μεσημέρι και θα διαρκέσουν για περισσότερες από τρεις ώρες, μετατρέποντας σχεδόν ολόκληρη την παραλιακή ζώνη σε ένα μεγάλο υπαίθριο γλέντι. Στη Δημοτική Πλάζ θα εμφανιστεί το συγκρότημα «Kojam Banda», στο Νότιο Πάρκο το μουσικό σχήμα «Μεν και Δε(ν)», ενώ στην Παραλία (πρώην ΕΥΑ) τη σκυτάλη θα πάρουν οι «Melodic Band».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραδοσιακά, λαϊκά και νησιώτικα τραγούδια, αλλά και ρεμπέτικα, χασαποσέρβικα και ζεϊμπέκικα, δίνοντας τον ρυθμό για χορό και διασκέδαση σε ένα γιορτινό σκηνικό. Παράλληλα, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σαρακοστιανά εδέσματα, τιμώντας το έθιμο της ημέρας, ενώ το πέταγμα του χαρταετού αναμένεται να αποτελέσει, όπως κάθε χρόνο, το επίκεντρο του εορτασμού.

