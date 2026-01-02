Πάτρα: «Πράσινο φως» για νέες μετρήσεις ρύπανσης της ατμόσφαιρας

02 Ιαν. 2026 20:00
Pelop News

Στην τελευταία συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής για το 2025, ελήφθη ομόφωνη απόφαση για την προώθηση της εγκατάστασης νέου Σταθμού Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΣΜΑΡ) στην πλατεία Ζέρβα, εντός του αστικού ιστού της Πάτρας. Η απόφαση σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην πόλη.

Η εγκατάσταση του σταθμού εντάσσεται στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της κοινοπραξίας «ENVIROSYS – ΚΑΜΠΑΣ – POLARIS – PURCON», που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε όλη τη χώρα. Στόχος του έργου είναι η συμμόρφωση της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες θέτουν συγκεκριμένα όρια και υποχρεώσεις για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Για την Πάτρα, πέραν των δύο υφιστάμενων σταθμών στην πλατεία Γεωργίου και στην πλατεία Δροσοπούλου, προτείνεται η δημιουργία ενός νέου «περιαστικού» σταθμού, που θα ενταχθεί στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ). Ο συγκεκριμένος τύπος σταθμού οφείλει να βρίσκεται εντός της πόλης, χωρίς όμως να γειτνιάζει με δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, ώστε να αποτυπώνει με πιο αξιόπιστο τρόπο τη γενική ποιότητα του αέρα. Με βάση αυτά τα κριτήρια, ως καταλληλότερη θέση κρίθηκε η πλατεία Ζέρβα, επί των οδών Παπατσώρη, Κουντουριώτη και Μενελάου.

Σύμφωνα με την εισήγηση, ο σταθμός θα τοποθετηθεί σε χώρο πρασίνου της πλατείας, επί των οδών Μενελάου και Κουντουριώτη, και θα αποτελείται από μεταλλικό οικίσκο εξωτερικών διαστάσεων περίπου 2,70 x 2,70 x 2,50 μέτρων. Ολες οι εργασίες εγκατάστασης, ηλεκτροδότησης και ενδεχόμενης περίφραξης του χώρου θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Η δημοτική επιτροπή, επικαλούμενη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, εισηγείται πλέον στο δημοτικό συμβούλιο την τελική έγκριση της τοποθέτησης, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση ενός έργου με σαφή περιβαλλοντική και δημόσια αξία για την πόλη.

