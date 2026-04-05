Πάτρα: Πρεμιέρα για το πασχαλινό ωράριο, ανοιχτά σήμερα Κυριακή των Βαΐων τα καταστήματα

Σε πασχαλινούς ρυθμούς η αγορά. Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά την Μεγάλη Εβδομάδα.

05 Απρ. 2026 9:21
Με την καθιερωμένη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή των Βαΐων (05/04) τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα 2026. Η αγορά υποδέχεται τους καταναλωτές σήμερα από τις 11:00 έως τις 18:00, δίνοντας την ευκαιρία για τις πρώτες πασχαλινές αγορές και τα δώρα των νονών.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Εμπορικών Συλλόγων, το ειδικό ωράριο θα διαρκέσει έως και το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.

Το πρόγραμμα της Μεγάλης Εβδομάδας

Για τη διευκόλυνση του αγοραστικού κοινού, τα καταστήματα θα λειτουργούν με σπαστό ωράριο τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, ενώ τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή το ωράριο διαφοροποιείται λόγω των θρησκευτικών ακολουθιών.

Αναλυτικά το ωράριο λειτουργίας:

  • Μεγάλη Δευτέρα (06/04): 09:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

  • Μεγάλη Τρίτη (07/04): 09:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

  • Μεγάλη Τετάρτη (08/04): 09:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

  • Μεγάλη Πέμπτη (09/04): 09:00 – 21:00 (Συνεχές ωράριο)

  • Μεγάλη Παρασκευή (10/04): 13:00 – 19:00

  • Μεγάλο Σάββατο (11/04): 10:00 – 15:00

Αργίες Πάσχα Την Κυριακή του Πάσχα (12/04) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13/04) η αγορά θα παραμείνει κλειστή. Η κανονική λειτουργία των καταστημάτων θα αποκατασταθεί από την Τρίτη 14 Απριλίου.

