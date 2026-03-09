Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 82χρονος που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία – Οδηγείται στις φυλακές Τριπόλεως

Ολοκληρώθηκε η απολογία του – Απορρίφθηκε το αίτημα για κατ’ οίκον κράτηση

09 Μαρ. 2026 14:27
Pelop News

Ολοκληρώθηκε η απολογία του 82χρονου συνταξιούχου μαιευτήρα ενώπιον του ανακριτή Πατρών, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος. Κατά την έξοδό του από το Δικαστικό Μέγαρο, ο κατηγορούμενος δεν έκανε οποιαδήποτε δήλωση για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Ο 82χρονος είχε αιτηθεί να κρατηθεί κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όμως το αίτημα απορρίφθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανότατα θα κρατηθεί στο σωφρονιστικό κατάστημα της Τρίπολης.

Η υπόθεση

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στην Πάτρα για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου και οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη και τον παρέπεμψε στον ανακριτή. Η δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσω στοιχείων που διαβιβάστηκαν από τον αμερικανικό οργανισμό NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), τα οποία έδειχναν χρήστη διαδικτύου να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Έρευνα στην οικία του

Το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Υλικό κακοποίησης ανηλίκων

Η επιτόπια ψηφιακή ανάλυση των κατασχεθέντων πειστηρίων απέδειξε την εμπλοκή του κατηγορουμένου. Στα μέσα αποθήκευσης εντοπίστηκαν πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία που φέρονται να απεικονίζουν συγγενικά του ανήλικα πρόσωπα σε γυμνές ή ημίγυμνες στάσεις.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ η έρευνα των αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται.

