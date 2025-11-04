Πάτρα – Πρώην κτίριο ΟΛΠΑ: Το μάδημα της… μαργαρίτας!

Είσαι πολιτικός μηχανικός. (Οχι όλοι.) Τα λες …έτσι. Είσαι αρχιτέκτονας; (Οχι όλοι) Τα λες… γιουβέτσι. Διαβάζουμε τις τελευταίες μέρες δεκάδες διιστάμενες απόψεις για το κτίριο του Λιμένα Πατρών. Πρέπει να κατεδαφιστεί ή να υποστυλωθεί; Ιδού το ερώτημα, χοντρικά, που έχει δυο διαφορετικές απαντήσεις.

Επιστήμονες οι μεν, επιστήμονες και οι δε. Στη μέση εμείς οι αδαείς, απλοί πολίτες, που δεν έχουμε σπουδάσει το δικό τους αντικείμενο και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ποια είναι η σωστή απάντηση, μένουμε αποσβολωμένοι. Είμαστε, όμως, πιο σοβαροί από τους επαΐοντες και δεν παίρνουμε το μέρος κανενός, διότι πολύ απλά αντί φώτισης, μόνο σύγχυση έχουν προκαλέσει. Με άλλα λόγια αν και εμείς ήμασταν επιπόλαιοι θα είχαμε ήδη μαδήσει τη μαργαρίτα.

ΑΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΑ

Η συναφής με το θέμα επιστημονική κοινότητα πρωταγωνιστεί το τελευταίο 15νθημερο στον δημόσιο διάλογο, με αφορμή την κατεδάφιση ή μη του «λαβωμένου» από το σεισμό του 2008, κτιρίου Λιμένα.

Σε δύο κλάδους κυριαρχεί η ασυνεννοησία. Επιτείνεται δε, η σύγχυση διότι δεν στρέφεται μόνο ο ένας εναντίον του άλλου. Παρατηρούνται ακόμη και στο εσωτερικό ενός εκάστου κλάδου αποκλίνουσες απόψεις. Θα πουν ορισμένοι ότι είναι υγιές φαινόμενο να αναπτύσσεται επιστημονικώς διάλογος. Προφανές είναι αυτό. Μόνο που ο πολίτης, η κοινωνίας θέλει κι ένα «διά ταύτα» που όμως δεν το ακούει γιατί οι ερίζοντες επιμένουν στις διαφορετικές θέσεις τους.

ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Το εν λόγω κτίριο είναι μια εκκρεμότητα για την Πάτρα 17 ολόκληρων χρόνων. Σ’ αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν βγει πάλι μπροστά οι αρχιτεκτονικές, οι μηχανικοί, ο Δήμος και οι άλλοι φορείς.

Ηταν ελάχιστες, βέβαια οι φορές που είχαν φέρει στο Επίκεντρο την τύχη του κτιρίου κι αυτό αυξάνει την καχυποψία για τις σκοπιμότητες των κατά καιρούς αντιθετικών παρεμβάσεων τους…

Εν πάση περιπτώσει, προσπερνάμε τις επιδειχθείσες (προσκαίρως…) ευαισθησίες για ένα τόσο λεπτό ζήτημα, που άπτεται της ευστάθειας του κτιρίου, συνακόλουθα δηλαδή των κινδύνων που θα αντιμετώπιζαν αν εργάζονταν σε αυτό συνάνθρωποί μας και όσοι το επισκέπτονταν…

ΑΝ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Το εξοργιστικό είναι ότι το σήμερα δεν διαφέρει καθόλου απ’ όσα διφορούμενα υποστηρίζοντο πριν 10 και 15 χρόνια.

Παρατηρείται μια στασιμότητα και μια εμμονή στις αμετακίνητες θέσεις διάφορων επιστημόνων, που δεν κατανοούν ότι με την στάση τους υποσκάπτουν τα θεμέλια της αξιοπιστίας των επιστημονικών κλάδων τους.

Πρόσφατα μας έλεγε πολιτικός μηχανικός που έχει εμπλοκή στο πρόβλημα ότι «αρκεί ένας δυνατός σεισμός και τότε θα δούμε το τσιμέντο του κτιρίου να τρίβεται σαν… πιπέρι»!

ΔΕΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Σοκάρεσαι όταν ακούς κάτι τέτοιο, αλλά αμέσως μετά κάπως συνέρχεσαι, διαβάζοντας τις απόψεις μερικών αρχιτεκτόνων που υπεραμύνονται της διάσωσης του κτιρίου με τεκμηριωμένα (;) επιχειρήματα.

Δεν ξέρουμε, εν τέλει αν καταλήξουν σε «ίδια ταύτα» όσοι επιστήμονες μετέχουν στον δημόσιο διάλογο, αν και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να το κάνουν. Το δικό μας «δια ταύτα» πάντως, είναι ότι δεν διαφέρουν από τους σεισμολόγους, τους ιατροδικαστές και τους μετεωρολόγους…

