Πάτρα: Προβληματισμός για την χρήση πεζοδρόμων από ΙΧ, ποια λύση επεξεργάζονται
08 Μαρ. 2026 18:00
Ενα από τα ζητήματα που απασχολούν συχνά την καθημερινότητα στην Πάτρα είναι η παράνομη διέλευση και στάθμευση οχημάτων σε πεζοδρόμους, ένα φαινόμενο που προκαλεί αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες. Δεν είναι λίγες οι φορές που πολίτες απευθύνονται σε τοπικά μέσα ενημέρωσης θέτοντας ένα απλό ερώτημα: πόσο δύσκολο είναι να τοποθετηθούν κολωνάκια ώστε να αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων εκτός των επιτρεπόμενων ωραρίων;

Το θέμα έχει απασχολήσει επανειλημμένα την τοπική επικαιρότητα, με τον Δήμο Πατρέων κατά καιρούς να προχωρά σε ανακοινώσεις, καλώντας οδηγούς να αποφεύγουν τέτοιες πρακτικές. Ωστόσο, πολλοί πολίτες εκτιμούν ότι η απλή σύσταση δεν αρκεί και ότι απαιτούνται πιο ουσιαστικά και πρακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, εγκρίθηκε ομόφωνα η τοποθέτηση ενός μεμονωμένου βυθιζόμενου ή ανακλινούμενου εμποδίου -κολονακίου- στο πεζοδρόμιο της οδού Νόρμαν, μπροστά από τη ράμπα ΑμεΑ στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου. Η παρέμβαση αυτή θεωρείται επιπρόσθετο μέτρο για την αποτροπή παράνομης στάθμευσης στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο αντιμετωπίζει συχνά προβλήματα πρόσβασης.

Η απόφαση εγκρίθηκε χωρίς αντιρρήσεις, ωστόσο στη διάρκεια της συζήτησης εκφράστηκε από δημοτικούς συμβούλους η απορία γιατί αντίστοιχη πρακτική δεν εφαρμόζεται και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου παρατηρούνται παρόμοια φαινόμενα.

Στο ζήτημα απάντησε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος εξήγησε ότι η δημοτική αρχή εξετάζει το θέμα σε πιο συνολική βάση. Οπως ανέφερε, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανάπλασης σε αρκετές περιοχές της Πάτρας, τόσο στην Ανω όσο και στην Κάτω Πόλη, τα οποία δημιουργούν νέους πεζόδρομους και κατ’ επέκταση νέες ανάγκες ρύθμισης της κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον δήμαρχο, βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιασμός για μια συνολική καταγραφή των σημείων όπου απαιτούνται παρεμβάσεις. Στόχος είναι σε επόμενη φάση να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο έργο τοποθέτησης εμποδίων, που θα περιορίζουν την ανεξέλεγκτη πρόσβαση οχημάτων στους πεζοδρόμους.

Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι τα εμπόδια που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι αποσπώμενα ή ανακλινόμενα, ώστε να μπορούν να αφαιρούνται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και να μην εμποδίζεται η διέλευση οχημάτων της Πυροσβεστικής ή του ΕΚΑΒ.

Για την ώρα, δεν αναμένεται άμεσα γενικευμένη παρέμβαση, ωστόσο οι σχεδιασμοί του Δήμου εκτιμάται ότι θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα, με στόχο την εφαρμογή μέτρων που θα προστατεύουν τους πεζοδρόμους και θα περιορίζουν την αυθαίρετη χρήση τους από οχήματα.

