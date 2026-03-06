Πάτρα: Ψηφιακές υπηρεσίες και εκτεταμένη ανακαίνιση αλλάζουν την εικόνα της ιστορικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Σε τροχιά ουσιαστικού εκσυγχρονισμού εισέρχεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, καθώς ο Δήμος Πατρέων προχωρά την υλοποίηση δύο σημαντικών έργων που στοχεύουν τόσο στην ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών όσο και στη συνολική ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου στο κέντρο της πόλης.

Από τη μία πλευρά ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες η διαδικασία διαγωνισμού για την επέκταση του έργου ψηφιακών υπηρεσιών που αξιοποιεί την τεχνολογία ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID), ενώ παράλληλα έχει ήδη αναδειχθεί ο ανάδοχος για το μεγάλο έργο συντήρησης, ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου της βιβλιοθήκης.

Ο Δήμος Πατρέων, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, είχε υλοποιήσει την περίοδο από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2024 το πρώτο στάδιο του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες ταυτοποίησης, διαχείρισης και πρόσβασης στη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών με χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID)».

Η πρώτη αυτή φάση επέτρεψε την αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης της βιβλιοθήκης, την εγκατάσταση εξοπλισμού RFID και την ενίσχυση της ασφάλειας των συλλογών, ενώ ταυτόχρονα βελτίωσε σημαντικά τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των αναγνωστών. Στο πλαίσιο εκείνης της παρέμβασης πραγματοποιήθηκε επίσης μετάβαση από το παλαιότερο λογισμικό Open ABEKT στο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών V-Smart, το οποίο προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες επέκτασης και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.

Η νέα παρέμβαση προβλέπει την προμήθεια εξοπλισμού και συστημάτων που θα διευκολύνουν σημαντικά τις διαδικασίες δανεισμού, επιστροφής και διαχείρισης του βιβλιακού υλικού. Μεταξύ άλλων θα εγκατασταθεί σύστημα αυτόματης επιστροφής βιβλίων με εξωτερική υποδοχή, δύο πύλες ασφαλείας RFID, μονάδες «έξυπνου ραφιού» για αυτόματη επιστροφή υλικού και ειδική «έξυπνη βιβλιοθήκη» για κοινόχρηστους χώρους.

Παράλληλα θα προμηθευτούν 50.000 νέες ετικέτες RFID για τη σήμανση του βιβλιακού υλικού, ενώ θα εγκατασταθούν και δύο εξυπηρετητές για την αποθήκευση και διαχείριση των ψηφιακών δεδομένων της βιβλιοθήκης.

ΑΡΧΕΙΑ

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δημιουργία συστήματος διαχείρισης ψηφιακού υλικού και ενιαίας πύλης αναζήτησης. Μέσω αυτής, οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν τόσο τον δημόσιο κατάλογο της βιβλιοθήκης όσο και το ψηφιακό αποθετήριο, το οποίο θα περιλαμβάνει σημαντικά αρχεία και τεκμήρια της πόλης.

Στα ψηφιακά αυτά δεδομένα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πρακτικά δημοτικών συμβουλίων, έγγραφα και αρχειακό υλικό, ενισχύοντας τον ρόλο της βιβλιοθήκης ως κέντρου τεκμηρίωσης της ιστορίας της Πάτρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 322.450 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (399.838 ευρώ με ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί για τις 15 Απριλίου 2026.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Την ίδια ώρα προχωρά και το μεγάλο έργο συντήρησης, ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, για το οποίο αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος τις προηγούμενες ημέρες. Το έργο έχει προϋπολογισμό 1,96 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και προβλέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο ιστορικό κτίριο της οδού Μαιζώνος 110, στη συμβολή με τις οδούς Φιλοποίμενος και Βότση.

Στο ισόγειο θα δημιουργηθεί παιδική βιβλιοθήκη και χώροι δημιουργικής απασχόλησης, όπως εργαστήριο χειροτεχνίας και αίθουσα υπολογιστών, ενώ προβλέπεται και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Παράλληλα θα λειτουργήσει κατάστημα-αναψυκτήριο και θα δημιουργηθούν σύγχρονοι χώροι υγιεινής.

Στον πρώτο όροφο θα αναπτυχθούν το βασικό αναγνωστήριο, το τμήμα της δανειστικής βιβλιοθήκης και χώροι υπολογιστών με θαλάμους οπτικοακουστικού υλικού. Παράλληλα θα διαμορφωθούν αίθουσες ειδικών εκθέσεων και χώροι αποθήκευσης και αρχειοθέτησης.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



