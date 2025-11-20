Πάτρα: Σε εξέχουσα θέση στο Μουσείο Τύπου έργα του αείμνηστου δημοσιογράφου και συγγραφέα Νίκου Ψιλάκη

Σε ειδική προθήκη η οποία βρίσκεται σε εξέχουσα θέση στο Μουσείο Τύπου τη Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου και Νήσων εκτίθενται τα υπερπολύτιμα συγγραφικά και ερευνητικά έργα του αείμνηστου δημοσιογράφου και συγγραφέα Νίκου Ψιλάκη.

Η μοναδική πνευματική παρακαταθήκη του μύστη των γραμμάτων, εξαίρετου συναδέλφου και πνευματικού  δημιουργού, αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά όχι μόνο για τον δημοσιογραφικό κόσμο αλλά για ολόκληρη την κοινωνία.

Ο Νίκος Ψιλάκης ανέπνεε και ζούσε για να διαβάζει και να γράφει. Να αναζητά μέσα από μια αέναη αναδίφηση στοιχεία, αφηγήσεις, περιγραφές, που αποτελούσαν εχέγγυα και ντοκουμέντα για να συνθέσουν τον καμβά ενός αιώνα με σημαντικές εξελίξεις, όχι μόνο στον πολιτικό, αλλά και τον γενικότερο κοινωνικό, οικονομικό πολιτιστικό περίγυρο.

Είναι χαρακτηριστικό, όσο και ενδεικτικό του τρόπου που ερευνούσε τα στοιχεία που ενδιέφεραν, τα συγκέντρωνε μέσα από ένα κυκεώνα καταγραφών αυθεντικών μαρτυριών και πληροφοριών πάντα συλλέγοντάς τα με την απαραίτητη διασταύρωσή τους με την πολύτιμη συμβολή και συνεργασία της αγαπημένης του συζύγου Μαρίας και της κόρης του Έφης. Το μεγάλο του πάθος βέβαια ήταν η φωτογραφία που υπηρέτησε πιστά σ’ όλη του την επαγγελματική  διαδρομή.

Ως περήφανο γέννημα θρέμμα του κρητικού τόπου, πάντα θαύμαζε την ιστορία και τους θρύλους του νησιού του, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Έχει επίσης γράψει περισσότερα από 25 βιβλία ανάμεσα στα οποία είναι: Ο πολιτισμός της ελιάς. Το ελαιόλαδο, Το ψωμί των Ελλήνων, Κρητική Παραδοσιακή Κουζίνα, Ελαίας στέφανος. Η ελιά και τα στεφάνια της στον πολιτισμό των Ελλήνων, Τα βότανα στην κουζίνα, Μοναστήρια και Ερημητήρια της Κρήτης, Λαϊκές τελετουργίες στην Κρήτη – Έθιμα στον κύκλο του χρόνου, Κρητική Μυθολογία, Οίνοψ Πόντος, Ταξίδια και έρευνες στην Κρήτη του 1850. Τα βιβλία «Ελαιόλαδο», «Κρητική Παραδοσιακή Κουζίνα», «Το ψωμί και τα γλυκίσματα των Ελλήνων» και τα «Βότανα στην Κουζίνα» και πολλά άλλα από τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ολλανδική, ρωσική, κινέζικη και ιαπωνική γλώσσα.

Οι  διοικήσεις της ΕΣΗΕΠΗΝ και του Μουσείου Τύπου εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς την οικογένειά του για την παραχώρηση όλου του πνευματικού  του έργου.

