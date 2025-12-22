Πάτρα: Σε mood Χριστουγέννων η αγορά, το ωράριο των καταστημάτων

Ανοικτά καταστήματα, εορταστικό ωράριο και δωρεάν χριστουγεννιάτικο τρενάκι στο κέντρο της πόλης.

22 Δεκ. 2025 8:05
Pelop News

Το κέντρο της Πάτρας έχει μπει για τα καλά σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, με την κίνηση να ζεσταίνεται στους εμπορικούς δρόμους της Πάτρας λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές.

Χθες Κυριακή η αγορά της Πάτρας ήταν ανοικτή από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, με αρκετό κόσμο να κυκλοφορεί στην εορταστική Πάτρα. Ρήγα Φεραίου, Μαιζώνος και γεμισαν με κόσμο, ενώ αρκετά ήταν και τα δρώμενα που έδωσαν μια χριστουγεννιάτικη πινελία. Σήμερα Δευτέρα 22/12 τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με συνεχές ωράριο από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Ευχάριστη έκπληξη και το Χριστουγεννιάτικο τρενάκι, που επιστράτευσε ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, το οποίο  θα λειτουργεί δωρεάν για το κοινό, κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων και για μισή ώρα μετά το κλείσιμό τους. Η αφετηρία των δρομολογίων είναι η Πλατεία Γεωργίου, με έναρξη στις 10:00 το πρωί.

Η πρωτοβουλία προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να απολαύσουν μια εορταστική περιήγηση στο κέντρο της Πάτρας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς και στην δημιουργία χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας.

Ωστόσο, οι έμποροι εμφανίζονται προβληματισμένοι. Παρά τις προσδοκίες για τόνωση του τζίρου όπως παραδοσιακά γίνεται αυτές τις ημέρες, η κίνηση παραμένει συγκρατημένη. Οι καταναλωτές είναι πιο προσεκτικοί, ψάχνουν προσφορές και προτιμούν οικονομικές επιλογές. Σε ορισμένες περιοχές, η εικόνα είναι πιο έντονη η πολυκοσμία χωρίς αντίστοιχες αγορές.

Πάτρα: Το εορταστικό ωράριο καταστημάτων

Το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στην Πάτρα διαμορφώνεται ως εξής:

  • Δευτέρα 22/12: 10:00 – 21:00

  • Τρίτη 23/12: 10:00 – 21:00

  • Τετάρτη 24/12: 10:00 – 20:00

  • Πέμπτη 25/12: Αργία

  • Παρασκευή 26/12: Αργία

  • Σάββατο 27/12: 09:00 – 16:00

  • Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00

  • Δευτέρα 29/12: 10:00 – 21:00

  • Τρίτη 30/12: 10:00 – 21:00

  • Τετάρτη 31/12: 10:00 – 20:00

  • Πέμπτη 1/1/2026: Αργία

  • Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά

  • Τρίτη 6/1/2026: Αργία

 

