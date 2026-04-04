Πάτρα: Σε πασχαλινούς ρυθμούς η αγορά – Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή των Βαΐων

Με ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή των Βαΐων κάνει πρεμιέρα το πασχαλινό ωράριο στην αγορά της Πάτρας. Ο Εμπορικός Σύλλογος ανακοίνωσε το πρόγραμμα λειτουργίας για όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, καλώντας το κοινό να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις στις πασχαλινές αγορές.

Πάτρα: Σε πασχαλινούς ρυθμούς η αγορά – Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή των Βαΐων
04 Απρ. 2026 9:12
Pelop News

Σε εορταστικό βηματισμό μπαίνει η αγορά της Πάτρας, καθώς από την Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου, τίθεται σε ισχύ το προτεινόμενο πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Η έναρξη γίνεται με ανοιχτή αγορά την Κυριακή, δίνοντας το πρώτο σήμα για την πασχαλινή εμπορική κίνηση και για τις αγορές των ημερών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που ανακοινώθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών, τα καταστήματα την Κυριακή των Βαΐων θα λειτουργήσουν από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν από νωρίς στην αγορά και να ξεκινήσουν τις αγορές τους ενόψει Πάσχα.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, η αγορά θα λειτουργήσει με πρωινό και απογευματινό ωράριο, από τις 9:00 έως τις 14:00 και από τις 17:30 έως τις 21:00. Τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά σε συνεχές ωράριο, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Για τη Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου, το ωράριο προβλέπεται από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο, 11 Απριλίου, η αγορά θα λειτουργήσει από τις 10:00 έως τις 15:00. Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω αργίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών, μαζί με την ανακοίνωση του ωραρίου, απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας την αγορά της πόλης σε μια από τις πιο σημαντικές περιόδους του χρόνου για το εμπόριο.

Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι για τη Μεγάλη Παρασκευή ισχύει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων και η απασχόληση εργαζομένων πριν από τη 1 το μεσημέρι. Για τον λόγο αυτό, ζητείται από τους επαγγελματίες αυξημένη προσοχή, ώστε να μην υπάρξουν παραβάσεις και πρόστιμα.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι στην περίπτωση που εργαζόμενος απασχοληθεί την Κυριακή των Βαΐων για περισσότερες από πέντε ώρες, δικαιούται μία επιπλέον ημέρα ανάπαυσης μέσα στην ίδια εβδομάδα, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

