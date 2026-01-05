Πάτρα: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για το θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη – Αναζητούνται τρία άτομα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών της θανατηφόρας επίθεσης σε βάρος ενός 30χρονου Ρομά Κώστα Μπασιλάρη που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία. Το φονικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε νυχτερινό κέντρο επί της οδού Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα. Δύο παρέες διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με συγγενείς του θύματος που βρίσκονταν εκεί, μια ασήμαντη αφορμή στάθηκε αρκετή για να ανάψει η σπίθα. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, οι φωνές έδωσαν τη θέση τους στη βία και η συμπλοκή ήταν σφοδρή. Ο 30χρονος δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα. Μαρτυρίες αναφέρουν πως χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και καρέκλες. Το σκηνικό μέσα στο κατάστημα περιγράφεται ως ανεξέλεγκτο. Κανείς δεν κατάφερε να σταματήσει την επίθεση πριν να είναι αργά.

Το θύμα κατέρρευσε, βαριά τραυματισμένος. Συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, σε κατάσταση σοκ. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Τα τραύματά του όμως ήταν πολύ σοβαρά. Λίγες ώρες αργότερα, άφησε την τελευταία του πνοή.

Από τις πρώτες ώρες μετά το φονικό, οι Αρχές κινήθηκαν με ταχύτητα, γνωρίζοντας πως πρόκειται για μια υπόθεση με πολλές προεκτάσεις και υψηλό κίνδυνο νέων επεισοδίων. Τα πρόσωπα που αναζητούνται για το φονικό είναι τρία και μάλιστα γνωστά στις διωκτικές αρχές ασφαλείας και έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Η πίεση πάντως είναι μεγάλη και ο χρόνος κρίσιμος.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ έχουν μπει μαρτυρίες, καταθέσεις και κάθε διαθέσιμο στοιχείο από τη μοιραία νύχτα. Οι δράστες είναι πρόσωπα που κινούνται στον χώρο της νύχτας της Πάτρας και δεν είναι άγνωστα στην Αστυνομία. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Στο μεταξύ, στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του μπαρ όπου έγινε η θανατηφόρα επίθεση προχώρησε η Αστυνομία αργά χθες το απόγευμα. Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία καθώς και για ψευδή κατάθεση. Οι συλλήψεις έγιναν καθώς όπως προκύπτει δεν υπάρχει το οπτικό υλικό από τις κάμερες εντός του καταστήματος.

Επίσης, πέντε άνδρες και δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στις Αρχές για εξέταση, την ώρα που οι καταθέσεις των φίλων και συγγενών του θύματος θεωρούνται καθοριστικές. Πρόκειται για τρεις αλλοδαπές εργαζόμενες στο νυχτερινό κέντρο και τρία άτομα από την παρέα του θύματος, οι οποίοι κατέθεσαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Την ίδια στιγμή, ο φόβος για αντίποινα κρατά σε επιφυλακή την πόλη. Η ΕΛΑΣ έχει ενισχύσει τις περιπολίες και βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Στόχος είναι να αποτραπεί ένας νέος κύκλος βίας, σε μια υπόθεση που έχει ήδη πυροδοτήσει έντονο μίσος.

