Πάτρα: «Σε τρελό πανικό! Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό» την Κυριακή 8/2

Η παιδική παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής «Σε τρελό πανικό! Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό», θα ανέβει την Κυριακή 8/02/2026, στις 11.30 το πρωί, στο Αμφιθέατρο του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Κουκούλι, με ελεύθερη είσοδο.

Παράλληλα ενισχύεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πατρέων , με συγκέντρωση τροφίμων

Η παράσταση συνδιοργανώνεται από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Η παραγωγή έχει πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΜΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ …για ηλικίες από 2 ετών έως 102

Με μπρίο, μουσική,

κιθάρα και κρασί

25 δένδρα-ψάρια και λοιποί

επάνω στη σκηνή

Μικροί μας θεατές

και εσείς μεγάλοι

μια ιστορία θα σας πουν

που όμοια δεν έχει άλλη

Μια ιστορία που πολλοί

ψεύτικη θα πουν πως είναι.

Πώς γίνεται δέντρα, ψάρια

με λέξεις να μιλούνε;

Με φαντασία και χιούμορ τα κείμενα προσεγγίζουν το κρίσιμο ζήτημα τής προστασίας του Περιβάλλοντος, για να μας βγάλουν από τη νιρβάνα μας, να μας ευαισθητοποιήσουν και κυρίως να μας κινητοποιήσουν για μια όμορφη πόλη με πράσινο και καθαρή θάλασσα. Τα 25 άτομα επί σκηνής, με ζωντανή μουσική και τραγούδι, αναδεικνύουν την αξία της ζωής μέσα από την αγάπη για το χώμα, τη βροχή, τον ήλιο, το νερό.

Συντελεστές:

Κείμενα: Άννα Δενδρινού, Πάνος Ζάχαρης, Αργύρης Χιόνης, Βασίλης Γιαννακόπουλος, Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου

Διασκευή-Δραματοποίηση-Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου

Επιμέλεια & Κατασκευή κουστουμιών: Δημήτρης Ράπτης

Στίχοι: Σωτήρης Πενιάς, Μάρθα Βασκαντήρα

Μουσική επένδυση-Μελοποίηση στίχων: Σωτήρης Πενιάς, Βασιλική Σιατερλή, Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου

Στο ρόλο των αφηγητών και στο τραγούδι: ο Σωτήρης Πενιάς με την κιθάρα του και η Βασιλική Σιατερλή.

Δένδρα: Βασιλική Αραβαντινού, Μαριάννα Γεωργοπούλου, Κρίστη Δούβρη, Ιωάννα Θεριστοπούλου, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Μαρία Πετροπούλου, Μαρία Ψειμάδα

Μπάμπης: Βασίλης Γιαννακόπουλος, Λυκούργος: Παναγιώτης Ζήσης Αποστόλου, Λάκης: Ιωάννης Βογιατζόγλου.

Ψάρια: Κατερίνα Αντύπα, Γιώργος Αρβανίτης, Αλέξανδρος Ευθύμης Βενέτης, Αγγελική Λινάρδου, Εβελίνα Λίτσα, Γιώργος Μάντζαρης, Αγγελική Νάκου, Άλσιρις Τάσση, Άννα Χαρμπίλα, Χριστιάνα Χυτοπούλου

Θαλασσιά: Ζωή Τσερεμέγκλη, Μόλυνση: Χριστίνα Στίγγα, Ρύπανση: Ολυμπία Τασακοπούλου

Βοηθός του Θεατρικού Εργαστηρίου: Ιωάννα Ξάνθη

Ένα μεγάλο μέρος των κειμένων εμπνευσμένο από το παραμύθι, της Άννας Δενδρινού, «Ψάρια στον γιαλό με πλακάτ και με πανό» (εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή), από τα κόμικ του Πάνου Ζάχαρη και από τους «Υπηκόους δίχως βασιλιά» του Αργύρη Χιόνη.

