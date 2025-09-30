Πάτρα: Σεμινάριο αυτοπροστοσαίας από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ανακοινώνει τη διοργάνωση Σεμιναρίου Αυτοπροστασίας για τους πολίτες της Πάτρας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2025 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ρίου.

https://maps.app.goo.gl/YrMg7CY3vmCi1jpE8?g_st=ipc

Το Σχολείο Αυτοπροστασίας έχει σκοπό να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των πολιτών γύρω από την πρόληψη και την αυτοπροστασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Εκπαιδευτές και διασώστες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης θα διδάξουν πρακτικές για την αντιμετώπιση κρίσεων, την ασφαλή συμπεριφορά σε φυσικές καταστροφές, και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες της Πάτρας και έχει στόχο την ενημέρωση και ενδυνάμωση της κοινότητας απέναντι σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Στόχοι του Σχολείου Αυτοπροστασίας:

• Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και τις βασικές τεχνικές διάσωσης.

• Γνώσεις για την προετοιμασία και την ασφαλή συμπεριφορά σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές).

• Αντιμετώπιση κρίσεων και ετοιμότητα στις πρώτες ώρες μετά από καταστροφή.

• Εκμάθηση βασικών γνώσεων για την ασφάλεια και αυτοπροστασία στο υγρό στοιχείο (θάλασσα, ποτάμια, λίμνες).

• Εκμάθηση βασικών γνώσεων για την ασφάλεια και αυτοπροστασία στο βουνό (ορειβασία, πεζοπορία, διάσωση).

• Ενδυνάμωση της κοινότητας και προώθηση του αλληλοβοηθητικού πνεύματος.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, ανεξαρτήτως ηλικίας ή εμπειρίας, και θα προσφέρει χρήσιμες γνώσεις που μπορούν να σώσουν ζωές.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται συμπλήρωση φόρμας ενδιαφέροντος, η οποία δεν αποτελεί κράτηση θέσης, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Αχαΐας

Εργατικές κατοικίες Κρύα Ιτεών ( Λεύκα ), ΤΚ 26333 Πάτρα

Τηλέφωνο:2610 52 02 02 (24 ώρες)

E-mail: achaia@hrt.org.gr

Web: www.hrtachaias.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



