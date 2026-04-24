Πάτρα: Σφοδρή απάντηση της Κίνησης «Πρόταση» στον ΕΟΠΑΕ για την πρόληψη στην Αχαΐα

Σε υψηλούς τόνους απαντά η Κίνηση «Πρόταση» στην επιστολή του προσωρινού προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), Κ. Θεοχάρη, θέτοντας ευθέως θέμα σεβασμού απέναντι στο σύστημα πρόληψης που έχει αναπτυχθεί διαχρονικά στην Αχαΐα.

Στην ανακοίνωση, που εκδόθηκε στην Πάτρα στις 24 Απριλίου 2026, γίνεται λόγος για μια τοπική κοινωνία που επί δεκαετίες στηρίζει ενεργά την πρόληψη, με αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται «αξιοζήλευτα» .

Διαβάστε επίσης: Καλλίπολις: Κόβουν 33 ετών ρίζα πρόληψης – Έκκληση της Κίνησης «Πρόταση» για συμμαχία διάσωσης του Κέντρου Πρόληψης

«Δούρειος Ίππος» το πρόγραμμα CHAMPS

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο πρόγραμμα CHAMPS, το οποίο η «Πρόταση» χαρακτηρίζει ως εργαλείο που απειλεί τη φυσιογνωμία και τη συνέχεια των δομών πρόληψης.

Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή του προγράμματος δημιουργεί ανησυχίες για το μέλλον των Κέντρων Πρόληψης, ενώ εκφράζεται η εκτίμηση ότι εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που οδηγεί σε αποδυνάμωση των υφιστάμενων δομών.

Παράλληλα, ασκείται κριτική για την έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τους τοπικούς φορείς και την απουσία επαρκούς ενημέρωσης γύρω από τις αλλαγές που προωθούνται.

«Υπάρχει ήδη ολοκληρωμένο σύστημα στην Αχαΐα»

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι στην Αχαΐα λειτουργεί εδώ και δεκαετίες ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης, το οποίο έχει αναπτυχθεί μέσα από συνεργασίες φορέων, εκπαιδευτικών και τοπικών δομών.

Η «Πρόταση» απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι απαιτείται ένα νέο μοντέλο για την κοινότητα, τονίζοντας ότι οι πρακτικές που προτείνονται ως «καινοτόμες» εφαρμόζονται ήδη εδώ και χρόνια στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, επικρίνεται η αναφορά που –όπως υποστηρίζεται– γίνεται στην Πάτρα ως περιοχή με αυξημένο πρόβλημα ναρκωτικών, με την ανακοίνωση να κάνει λόγο για αμφισβητούμενη τεκμηρίωση και να επικαλείται ευρωπαϊκά δεδομένα που αποτυπώνουν το έργο πρόληψης στην περιοχή.

Καταγγελίες για αυταρχισμό και έλλειψη διαλόγου

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά στις θεσμικές διαδικασίες, με την «Πρόταση» να καταγγέλλει κλίμα αυταρχισμού και επιβολής αποφάσεων χωρίς ουσιαστική διαβούλευση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προσέγγιση που ακολουθείται οδηγεί σε απαξίωση των τοπικών φορέων και σε περιθωριοποίηση διαφορετικών απόψεων, ενώ γίνεται λόγος για πιέσεις προς την τοπική κοινωνία προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις κεντρικές επιλογές.

«Θα υπερασπιστούμε ό,τι έχουμε δημιουργήσει»

Κλείνοντας, η Κίνηση «Πρόταση» τονίζει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει το σύστημα πρόληψης της Αχαΐας, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική συμμετοχή εθελοντών και φορέων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η συμβολή αυτή βασίζεται σε μια βαθιά πεποίθηση ότι η πρόληψη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ διαμηνύεται ότι θα υπάρξει αντίσταση σε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης του έργου που έχει επιτευχθεί όλα αυτά τα χρόνια .

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



