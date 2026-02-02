Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με δίκυκλο που «κόπηκε» στη μέση!

Δύο νεαροί τραυματίες, ευτυχώς όχι σοβαρά

02 Φεβ. 2026 21:50
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πάτρα στην περιοχή των Δεμενίκων, στο ύψος της Λαχαναγοράς. Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο εισερχόμενο κάθετα στην κεντρική οδό με κατεύθυνση προς την Οβρυά, συγκρούστηκε με διερχόμενο δίκυκλο που είχε κατεύθυνση προς την Πάτρα και στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί.

Όπως γνωστοποιήθηκε η σύγκρουση ήταν σφοδρή και τραυματίστηκαν οι δύο νεαροί που επέβαιναν στο δίκυκλο. Μάλιστα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο ΠΓΝΠ, αλλά ευτυχώς τα τραύματά τους εντοπίζονται στα κάτω άκρα και δεν κρίνονται σοβαρά.

Πάντως από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το δίκυκλο «κόπηκε» στη μέση και υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές.

