Πάτρα: Σημάδεψε οδηγό με πιστόλι στη μέση του δρόμου – Ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν στην Πάτρα, όταν άνδρας απείλησε οδηγό με πιστόλι για χρέος 1.000 ευρώ, ενώ στο σπίτι του οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ένα ολόκληρο οπλοστάσιο.

Πάτρα: Σημάδεψε οδηγό με πιστόλι στη μέση του δρόμου – Ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του
18 Σεπ. 2025 11:17
Pelop News

Ακραίο περιστατικό εκβιασμού σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Πάτρα, όταν ένας άνδρας πλησίασε οδηγό μέσα στο αυτοκίνητό του, τον σημάδεψε με περίστροφο και πιστόλι, απαιτώντας 1.000 ευρώ ως «οφειλή». Μάλιστα, πυροβόλησε μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, που στο σημείο βρήκαν και κατέσχεσαν έναν κάλυκα. Σε έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου εντοπίστηκε ένα μικρό οπλοστάσιο:

  • Δίκαννο με κομμένη κάννη
  • Κυνηγετική καραμπίνα
  • 161 φυσίγγια και 13 κάλυκες
  • 4 μαχαίρια
  • Αστυνομικός φάρος
  • Ρόπαλο μπέιζμπολ

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία, απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκονται σε εξέλιξη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ