Πάτρα: Σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της δομής ατόμων με αυτισμό – Ελπίδα λειτουργίας τον Σεπτέμβριο

Ένα κρίσιμο διοικητικό βήμα έγινε για τη δομή που προορίζεται για παιδιά και νέους στο φάσμα του αυτισμού στην Πάτρα, καθώς υπογράφηκε η ανάθεση ολοκλήρωσης του έργου σε νέο ανάδοχο. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει την προσδοκία ότι η πολυαναμενόμενη μονάδα θα μπορέσει να παραδοθεί προς χρήση το προσεχές φθινόπωρο.

06 Μάι. 2026 13:00
Pelop News

Σημαντική μέρα η χθεσινή για τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού και τις οικογένειές τους καθώς η δημοτική επιτροπή προχώρησε στην υπογραφή ανάθεσης του έργου ολοκλήρωσης της δομής σε νέο ανάδοχο.

Των ΜΑΡΙΝΑΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ και ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η χθεσινή εξέλιξη καλλιεργεί την ελπίδα ότι επιτέλους τον ερχόμενο Σεπτέμβριο τα «αόρατα παιδιά», τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού θα έχουν τη δική της εκπαιδευτική δομή.

Υπενθυμίζουμε ότι ο προηγούμενος εργολάβος είχε υποβάλλει την παραίτησή του το Δεκέμβριο του 2024 έχοντας ολοκληρώσει περίπου το 85% του έργου. Παρ’ ότι τα χρήματα ήταν εξασφαλισμένα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ολοκλήρωσή του χρειάστηκε ενάμιση χρόνος για να ανατεθεί η ολοκλήρωσή του σε νέο εργολάβο.

Ο Θωμάς Γκορίλας

«Δεν στεκόμαστε στο τι έγινε, αλλά πάμε μπροστά στο τι θα γίνει. Πράγματι έγινε ένα σημαντικό βήμα που μας φέρνει κοντά στην ολοκλήρωση του έργου. Ελπίζουμε ότι τον Σεπτέμβριο θα παραδοθεί προς χρήση» δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Φίλων με Αυτισμό «ΜΙΤΟΣ», Θωμάς Γκορίλας.

Ο αντιδήμαρχος Εργων Παναγιώτης Μελάς μιλώντας χθες στη δημοτική επιτροπή εξήγησε: «Το έργο το είχε παρατήσει ο προηγούμενος ανάδοχος και έγινε διάλυση της σύμβασης επειδή δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Βρεθήκαμε σε μία δύσκολη κατάσταση. Είναι μεγάλο έργο με κοινωνικό χαρακτήρα» και πρόσθεσε: «Το έργο έχει προχωρήσει αρκετά, απομένουν στο κτιριακό σκέλος τα εσωτερικά ξύλινα κουφώματα, τα είδη υγιεινής και κάποια συμπληρώματα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, το μεγαλύτερο κομμάτι των εργασιών είναι στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου μαζί με την κολυμβητική δεξαμενή που θα γίνει στον εξωτερικό χώρο».

Παναγιώτης Μελάς

Αναφερόμενος ο κ. Μελάς στις διαδικασίες που προηγήθηκαν της χθεσινής υπογραφής ανέφερε: «Για να προχωρήσουμε το έργο, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική, καλέσαμε τους συμμετέχοντες του αρχικού διαγωνισμού για να πάρουν μέρος στη συνέχεια αλλά δεν αποδέχθηκε καμία εταιρεία. Οπότε μπήκαμε σε διαδικασία να καλέσουμε τρεις άλλες εταιρείες να μας δώσουν προσφορές. Μόνο μία εταιρεία προχώρησε τη διαδικασία. Το έργο αναλαμβάνει η ”Ενεργειακή Κατασκευαστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ” με μία έκπτωση 1% για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε αν μπορούμε μέχρι το Φθινόπωρο για να μπορούν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αιτήσεων με τα voucher τα παιδιά, ώστε να έχει λειτουργία το κτίριο».

Οι υπολειπόμενες εργασίες έχουν προϋπολογισμό 734.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, από τα 1.800.000 ευρώ του αρχικού προϋπολογισμού του έργου.

Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη δομή αποτελεί καρπό του πολυετή και επίπονου αγώνα του Σωματείου «Μίτος». Η ανέγερση της έγινε σε οικόπεδο δωρεάς του Σταθακοπουλείου κληροδοτήματος και θα περιλαμβάνει Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ ΑμεΑ) καθώς και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

