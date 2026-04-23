Πάτρα: Σοκάρει ο θάνατος του νεογνού, ήταν μόλις 800 γραμμαρίων!

Στην Πάτρα ανείπωτη είναι η τραγωδία, που συζητείται σήμερα (23/04/2026) στην πόλη, καθώς κατέληξε νεογνό μόλις 14 ημερών, το οποίο νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Πάτρα: Σοκ εξέπνευσε στο νοσοκομείο νεογνό 14 ημερών

Σύμφωνα με πληροφορίες το βρέφος, ένα αγοράκι που είχε γεννηθεί πρόωρα με βάρος μόλις 800 γραμμάρια, νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών. Όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μάλιστα σύμφωνα με ιατρικές πηγές, από την πρώτη στιγμή η κατάσταση της υγείας του θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολη, αφού αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με την πρόωρη γέννηση και το ιδιαίτερα χαμηλό βάρος του.

Πάντως για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών του θανάτου, θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

