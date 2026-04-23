Πάτρα: Σοκ εξέπνευσε στο νοσοκομείο νεογνό 14 ημερών

Ανείπωτη τραγωδία στην Πάτρα, καθώς δυστυχώς κατέληξε νεογνό μόλις 14 ημερών, το οποίο νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Συγκεκριμένα, είχε εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών, αλλά δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί το αγοράκι «έφυγε» από τη ζωή.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές το νεογνό είχε γεννηθεί πρόωρα και η κατάσταση της υγεία του παρουσίαζε σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Λόγω αυτών των προβλημάτων η περίπτωσή του από την αρχή θεωρούνταν πολύ δύσκολη.

Πλέον θα ακολουθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών προκειμένου να ριχτεί φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του νεογνού, με την υπόθεση να βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρχές όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



