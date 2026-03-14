Πάτρα: Sold out για τη «Μπερνάρντα Άλμπα» – Νέα παράσταση τη Δευτέρα για την «Πρόταση» ΦΩΤΟ

14 Μαρ. 2026 21:24
Pelop News

Έντονο είναι το αποτύπωμα που αφήνει στην Πάτρα η θεατρική παράσταση «Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα», καθώς η ανταπόκριση του κοινού οδήγησε σε συνεχόμενα sold out και σε προσθήκη μίας ακόμη βραδιάς στο πρόγραμμα.

Η Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στο Θέατρο «Γραμμές Τέχνης», στη Μαιζώνος 271, σε μια παραγωγή που έχει ήδη βρει θερμή ανταπόκριση από τους θεατρόφιλους της πόλης.

Οι παραστάσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις 6, 7, 8, 13, σήμερα 14 και αύριο 15 Μαρτίου γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, με το ενδιαφέρον να αποτυπώνεται και στην εξάντληση των θέσεων. Η δυναμική αυτή οδήγησε στην απόφαση να προστεθεί μία ακόμη παράσταση τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 21:00, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να παρακολουθήσει το έργο.

Η επιπλέον αυτή βραδιά αποκτά και ξεχωριστό κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδά της θα διατεθούν στην «Πρόταση», ενισχύοντας έτσι έναν φορέα με διαχρονική παρουσία και προσφορά. Με αυτόν τον τρόπο, η θεατρική επιτυχία συνδέεται και με μια πράξη ουσιαστικής στήριξης, δίνοντας στην παράσταση ακόμη μεγαλύτερη αξία για την τοπική κοινωνία.

Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ηλία Αναστασόπουλου και φέρνει στο προσκήνιο ένα από τα πιο γνωστά και δυνατά κείμενα του παγκόσμιου θεάτρου. Μέσα από τη σφιχτή ατμόσφαιρα του σπιτιού της Μπερνάρντα Άλμπα, ξεδιπλώνονται η καταπίεση, η εξουσία, η σιωπή, η επιθυμία και η ασφυκτική σύγκρουση ανάμεσα στο καθήκον και την εσωτερική ανάγκη για ελευθερία.

Η επιτυχία των παραστάσεων δείχνει ότι το κοινό της Πάτρας συνεχίζει να στηρίζει ζωντανά θεατρικά εγχειρήματα με ποιότητα, συνέπεια και συλλογική δουλειά. Και η νέα παράσταση της Δευτέρας έρχεται όχι μόνο να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση, αλλά και να δώσει έναν επιπλέον λόγο παρουσίας, καθώς συνδυάζει την τέχνη με την κοινωνική προσφορά.

ΙΝΦΟ

Παίζουν με την σειρά που εμφανίζονται οι ηθοποιοί:
Δουλικό: Μαρία Μητροπούλου
Πόνθια: Βασιλική Αδαμοπούλου
Μπερνάρντα: Ιωάννα Καραθανάση
Αντέλα: Άννα Κοκκίνου
Μαρτίριο: Χαρά Μαργαρίτη
Μαγκντανέλα: Τζίνα Δημητρίου
Αγκούστιας: Ηλιάνα Βουλδή
Αμέλια: Βιβή Σεραφή
Επισκέπτρια Α!: Αγγελική Γιαννοπούλου
Επισκέπτρια Β!: Άλκηστις Γιαννοπούλου
Μαρία Χοσέφα: Νέλλη Βουτσινά
Προυτέντια: Ελένη Αντωνοπούλου
Τραγούδι / θεριστής: Γίαννης Πανίτσας
Σκιά Πέπε Ρομανο: Απόστολος Παπανδρέου

Πρωτότυπη Μουσική: Γεώργιος Δρίτσας

Φωτισμοί: Ηλίας Αναστασόπουλος, Μίλτος Σπυρόπουλος
Σκηνικά: Η ομάδα
Αφίσα: Χαρά Μαργαρίτη
Επιμέλεια προγραμμάτων- ΜΜΕ- Επικοινωνία- Ψηφιακά μέσα: Σπυριδούλα Γεωργίου, Ηλίας Αναστασόπουλος, Νίκη Καραβούλια

Εισιτήρια 10€ Γενική είσοδος- Προπώληση: More.com

Κρατήσεις: 6983682970

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ