Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό νεαρού δικυκλιστή

Ένα αρκετά σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (13/12/2025) το απόγευμα στην Πάττα στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου, με συνέπεια τον τραυματισμό ενός νεαρού δικυκλιστή.

Φάκελος τρένο: Η μόδα των «light train» και… Πάτρα όπως Βαρκελώνη!

Συγκεκριμένα, οδηγός διανομέας φαγητού κινούνταν επί της οδού Ναυαρίνου, όταν το δίκυκλό του συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο που οδηγούσε νεαρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύγκρουση, ο δεύτερος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένο Ι.Χ. και στη συνέχεια, διαγράφοντας ανεξέλεγκτη πορεία, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και κατέληξε πάνω στο πεζοδρόμιο.

Πάντως ευτυχώς, ο νεαρός φορούσε προστατευτικό κράνος, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την αποφυγή σοβαρότερων τραυματισμών.

Μάλιστα στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ. Ακολούθως ο τραυματίας διακομίστηκε στο Νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του, ενώ τα

αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

