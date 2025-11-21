Πάτρα: Σπιρομετρικός έλεγχος σε πυροσβέστες και προσωπικό του «Αγ. Στεφάνου»

Η δράση απευθύνεται στους πολίτες που εκτέθηκαν στην  μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού.

Πάτρα: Σπιρομετρικός έλεγχος σε πυροσβέστες και προσωπικό του «Αγ. Στεφάνου»
21 Νοέ. 2025 9:03
Pelop News

Την προσεχή Δευτέρα 24/11/2025 και από τις 8.30 το πρωί ως τις 13.30 το μεσημέρι στο νέο Περιφερικό Ιατρείο ΒΙΠΕ Πατρών, θα διενεργηθούν σπιρομετρήσεις στους πυροσβέστες της ΠΥ ΒΙΠΕ και στο προσωπικό του Σωφρονιστικού Καταστήματος Πάτρας.

Η δράση γίνεται σε συνεργασία με το Πνευμονολογικό Τμήμα του ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας» και εντάσσεται στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και της 6ης ΥΠΕ όπως αυτή υλοποιήθηκε στους προηγούμενους μήνες και απευθύνεται στους πολίτες που εκτέθηκαν στην πρόσφατη μεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά.

Θα επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες. Τα αποτελέσματα, πέραν του οφέλους των προς εξέταση πολιτών, θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων για τις συνέπειες στη δημόσια υγεία από τις πυρκαγιές.

