Πάτρα: Σπιρομετρήσεις εργαζομένων στο νέο Περιφερειακό Ιατρείο της ΒΙΠΕ ΦΩΤΟ

Στο πλαίσιο της συντονισμένης εκστρατείας υγειονομικού ελέγχου για τον πληθυσμό που εκτέθηκε στις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές της περιοχής, κλιμάκιο του Πνευμονολογικού Τμήματος του ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας» και του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας πραγματοποίησε σπιρομετρικό έλεγχο τη Δευτέρα 24/11/2025, στο νεόδμητο Περιφερειακό Ιατρείο της ΒΙΠΕ του Κ.Υ. Κάτω Αχαΐας.

Στη δράση παρευρέθηκαν ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Ηλίας Θεοδωρόπουλος , ο Υποδιοικητής της 6ης ΥΠΕ Βασίλης Στασινόπουλος καθώς και η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άννα Μαστοράκου, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των φορέων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στο υγειονομικό κλιμάκιο συμμετείχαν:

• Γιώργος Ευφραιμίδης, Πνευμονολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Πνευμονολογικό Τμήμα ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας»

• Τάσος Γιακουμής, Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας

• Θεοδώρα Μπουρελάκη, Γενική Οικογενειακή Ιατρός, Επιμελήτρια Β’ ΕΣΥ, ΠΙ ΒΙΠΕ ΚΥ Κάτω Αχαΐας

• Βαλεντίνη Φιλιπποπούλου, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Κ.Υ. Κάτω Αχαΐας

Κατά τη διάρκεια της δράσης ελέγχθηκαν 44 πολίτες, ανάμεσά τους υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που συμμετείχαν στη μάχη με τις πυρκαγιές, εργαζόμενοι του Σωφρονιστικού Καταστήματος Πάτρας, καθώς και προσωπικό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.).

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια των δράσεων της 6ης ΥΠΕ και της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες ξεκίνησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο με στόχο την προστασία και παρακολούθηση της υγείας των κατοίκων και εργαζομένων που επλήγησαν από τα ακραία φαινόμενα.

Τα αποτελέσματα, πέραν του οφέλους των προς εξέταση πολιτών, θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων για τις συνέπειες στη δημόσια υγεία από τις πυρκαγιές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



