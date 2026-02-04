Πάτρα: Στα χέρια της Αστυνομίας οδηγός με στιλέτο, πιστόλια και μπαλακλάβα

Συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε όχημα που οδηγούσε.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

ένα αναδιπλούμενο στιλέτο

ένα πλαστικό πιστόλι

ένα αεροβόλο πιστόλι

ένα ζευγάρι κοκάλινα γάντια

μία μπαλακλάβα τύπου full face

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αχαΐας για τα περαιτέρω.

