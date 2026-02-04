Πάτρα: Στα χέρια της Αστυνομίας οδηγός με στιλέτο, πιστόλια και μπαλακλάβα

Στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα προχώρησε η Αστυνομία τα ξημερώματα στην Πάτρα, έπειτα από έλεγχο σε όχημα, κατά τον οποίο εντοπίστηκε οπλισμός και εξοπλισμός που προκαλεί ερωτήματα.

04 Φεβ. 2026 13:08
Pelop News

Συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε όχημα που οδηγούσε.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

  • ένα αναδιπλούμενο στιλέτο
  • ένα πλαστικό πιστόλι
  • ένα αεροβόλο πιστόλι
  • ένα ζευγάρι κοκάλινα γάντια
  • μία μπαλακλάβα τύπου full face

Ο συλληφθείς κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αχαΐας για τα περαιτέρω.

