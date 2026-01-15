Πάτρα: Στα χέρια της ΔΙΑΣ άνδρας με κάνναβη

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην Πάτρα, έπειτα από έλεγχο κατά τον οποίο εντοπίστηκε μικροποσότητα κάνναβης.

15 Ιαν. 2026 11:14
Pelop News

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης, καθώς και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε μείγμα καπνού και κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

