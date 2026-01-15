Πάτρα: Στα χέρια της ΔΙΑΣ άνδρας με κάνναβη

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης, καθώς και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε μείγμα καπνού και κάνναβης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



